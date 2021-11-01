ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດແລະອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດນິວເມັກຊິໂກ ບີລ ຣີຊາດສັນ (Bill Richardson) ກໍາລັງເດີນທາງໄປຍັງ ມຽນມາ ເພື່ອພາ ລະກິດດ້ານມະນຸດສະທໍາໃນນາມສ່ວນຕົວທີ່ຈະສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດ, ອີງຕາມໂຄສົກຂອງທ່ານທີ່ກ່າວໃນ ວັນອາທິດວານນີ້ ແລະການລາຍງານໂດຍອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ມຽນມາ ໄດ້ຈົມຢູ່ໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະຄວາມວຸ້ນວາຍໃນກາງເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງທະຫານທີ່ຍຶດເອົາອຳນາດໃນເດືອນກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ. ພວກປະທ້ວງໄດ້ປະເຊີນກັບການທຸບຕີ ແລະຖືກຈັບກຸມ. ສະຫະລັດ ໄດ້ໂຈະຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າກັບ ມຽນມາ ຈົນກວ່າວ່າ ລັດຖະບານປະຊາທິປະໄຕຈະຖືກຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ໃນປະເທດທີ່ຢູ່ຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ.
ທ່ານ ຣີຊາດສັນ (Richardson) ກ່າວວ່າ ສູນກາງຂອງທ່ານມີປະຫວັດອັນຍາວນານໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນ ມຽນມາ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນການປະກາດການເດີນທາງຂອງທ່ານເລີຍ ຫລືລາຍລະອຽດວ່າ ທ່ານມີແຜນຈະພົບປະກັບໃຜໃນຂະນະຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວໃນບົດຖະແຫຼງຂ່າວສະບັບນຶ່ງວ່າ: "ໃນການປະສານງານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ ຂອງພວກເຮົາໃນປະເທດ ມຽນມາ, ພວກເຮົາກຳລັງຢ້ຽມຢາມປະເທດນັ້ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງການຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດ ສະທຳໂດຍມີວັກຊີນກັນ COVID-19, ອຸປະກອນການແພດ, ແລະສິ່ງຕ້ອງ ການດ້ານສາທາລະນະສຸກອື່ນໆອີກ,".
ທາງເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານ ແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣສ (Antonio Guterres) ຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດພາລະກິດດັ່ງກ່າວນີ້ດີ, ອີງຕາມໂຄສົກຂອງທ່ານ ຣີຊາດສັນ (Richardson), ທ່ານນາງ ມາເດີໄລນ໌ ມາໂຮນີ (Madeleine Mahony).
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນທັນທີກ່ຽວກັບການເດີນທາງທີ່ວ່ານີ້.
ທ່ານນາງ ມາໂຮນີ ປະຕິເສດທີ່ຈະເວົ້າວ່າທ່ານ ຣີຊາດສັນ (Richardson) ຈະ ເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວນັກຂ່າວຊາວ ອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກຈໍາຄຸກຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 24 ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາຫລືບໍ່.
ທ່ານ ແດນນີ ເຟັນສເຕີ (Danny Fenster) ຖືກກັກຕົວຢູ່ທີ່ສະຫນາມບິນນາໆ ຊາດຢ່າງກຸ້ງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງຈະຂຶ້ນເຮືອບິນເພື່ອມາ ສະຫະລັດ. ທ່ານ ເປັນບັນນາທິການລະດັບບໍລິຫານຂອງວາລະສານ Frontier Myanmar, ຊຶ່ງເປັນວາລະສານທາງອອນລາຍນ໌ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ, ນະຄອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດຂອງມຽນມາ.
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