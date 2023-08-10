ອະດີດຜູ້ນຳກຸ່ມກະບົດ ໄນເຈີ ເປີດໂຕກຸ່ມເພື່ອຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານ

ທູດພິເສດຂອງໄນຈີເຣຍ 2 ຄົນ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງຂອງ ໄນເຈີ (Niger) ເພື່ອການເຈລະຈາໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ອະດີດຜູ້ນຳກະບົດ ແລະນັກການເມືອງໄນເຈີ ໄດ້ເປີດການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານທີ່ໄດ້ຍຶດເອົາອຳນາດເມື່ອສອງອາທິດກ່ອນ ເຊິ່ງເປັນສັນຍານທຳອິດຂອງການຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງຂອງກອງທັບໃນປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ.
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພຸດວານນີ້, ທ່ານ ຣິສຊາ ອັກ ບູລາ (Rhissa Ag Boula) ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຂອງທ່ານ, ສະພາການຕໍ່ຕ້ານເພື່ອສາ ທາລະນະລັດ (CRR), ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຄືນສະຖານະໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີ ໂມຮາມເມດ ບາຊູມ (Mohamed Bazoum) ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ , ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຄຸມຂັງໃນເຮືອນພັກຂອງທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ບັນດາສະມາຊິກໜ່ວຍ ຮັກສາປະທານາທິບໍດີເຂົ້າຢຶດອໍານາດ ເມື່ອວັນທີ 26 ກໍລະກົດ.
ທ່ານ ບູລາ (Boula) ເປັນອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະເປັນຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມກະບົດຊົນເຜົ່າ ທູອາເຣັກ (Tuareg) ສອງຄັ້ງ ໃນໄນເຈີ, ຄັ້ງທີ່ນຶ່ງໃນຊຸມປີ 1990, ອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນປີ 2007 ຫາປີ 2009.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພັກຂອງທ່ານບາຊູມ (Bazoum) ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ກຳລັງຂາດສະບຽງອາຫານ ແລະ ຢູ່ໂດຍບໍ່ມີໄຟຟ້າ ແລະນ້ຳໃຊ້ ມາເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ. ທີ່ປຶກສາຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ ອົງການຂ່າວ AP ວ່າ ຄອບຄົວນີ້ ເຫຼືອແຕ່ເຂົ້າ ແລະອາຫານກະປ໋ອງເທົ່ານັ້ນ.
ຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມປະຊາຄົມເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ຫຼື ECOWAS ມີກໍານົດທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນວັນພະຫັດ ຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງ ອາບູຈາ (Abuja) ຂອງໄນຈີເຣຍ, ເພື່ອຫາລື ກ່ຽວກັບວິກິດການໄນເຈີ.
ຈົນຮອດວັນພຸດວານນີ້, ລັດຖະບານທະຫານຂອງໄນເຈີ ໄດ້ປະຕິເສດການທາບທາມທາງການທູດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຊາຍແດນຈະຖືກປິດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທູດສອງຄົນ ທີ່ປະທານາທິບໍດີໄນຈີເຣຍ ທ່ານ ໂບລາ ຕີນູບູ (Bola Tinubu) ສົ່ງເຂົ້າມາໃນປະເທດ, ຄື ທ່ານ ລາມີໂດ ມູຮາມມາດ ຊານູຊີ (Lamido Muhammad Sanusi) ແລະ ທ່ານ ອັບດູລຊາລາມີ ອາບູບາຣ໌ກາຣ໌ (Abdullsalami Abubarkar), ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນຳພື້ນເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງ ທັງ 2 ທ່ານ.
ທ່ານ ຊານູຊີ (Sanusi) ໄດ້ພົບປະກັບ ນາຍພົນອັບດູຣາ ຮາມານ ຈີອານີ (Abdourahamane Tchiani), ຜູ້ນໍາຄະນະລັດຖະປະຫານ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ອາບູບາຣ໌ກາຣ໌ (Abubarkar) ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງຫນ້າອື່ນໆທີ່ສະໜາມບິນ.