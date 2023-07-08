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ອະດີດສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດຂອງຮົງກົງ ກ່າວວ່າ ຈີນ ນໍາໃຊ້ 'ການກົດຂີ່' ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ມິດງຽບ

  • ຟີລ ເມີຣເຊີ
ອະດີດສາມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດຂອງຮົງກົງ ທ່ານເທັດ ຮຸຍ ຖືກຖ່າຍຮູບຢູ່ດ້ານນອກສານເວັັສທ໌ ກາວລູນ ໃນຮົງກົງ, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2020—ລາວກ່າວວ່າ ຕ້ອງການກົດຂີ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມິດງຽບ. ທ່ານຮຸຍ ອາໄສຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ.

ຄົນຕ່າງດ້າວ​ຜູ້​ນຶ່ງ ອາໄສຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ທີ່ຮົງ​ກົງຕ້ອງ​ການ​ໂຕ​ໃນຂໍ້ຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່າວວ່າ ຈີນ ຕ້ອງການຢາ​ກ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ວິພາກວິຈານທີ່ອາໄສໃນຕ່າງປະເທດ ມິດງຽບ. ທ່ານເທັດ ຮຸຍ (Ted Hui), ເຊິ່ງເປັນອະດີດສະມາຊິກສະພານິ​ຕິ​ບັນ​ຢັດຂອງຮົງກົງ, ເປັນນຶ່ງໃນນັກເຄື່ອນໄຫວ 8 ຄົນ ທີ່ຖືກຂໍ້ຫາ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບກອງກຳລັງຕ່າງປະເທດ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການອອກໝາຍຈັບນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຊາວຮົງກົງ ທີ່ອາໄສໃນຕ່າງປະເທດ ຂອງລັດຖະບານຈີນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຈີນ ໄດ້ບອກອອສເຕຣເລຍ ວ່າ ຈົ່ງຢຸດໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາແກ່ຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ “ຍຸຕິໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ອົງປະ ກອບຕ່າງໆ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.”

ໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງເພັນນີ ວອງ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງມີຄວາມກັງວົນສູງກ່ຽວກັບໝາຍຈັບນັກປຸກລະ ດົມເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຊາວຮົງກົງສອງຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ, ເຊິ່ງ ປັກກິ່ງ ກ່າວຫາພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ “ດໍາເນີນການຕໍ່ຕ້ານຈີນ ເພື່ອທໍາລາຍສະຖຽນລະພາບຂອງຮົງກົງ.”

ທ່ານເທັດ ຮຸຍ, ເປັນອະດີດສະມາຊິກສະພານິ​ຕິ​ບັນ​ຢັດ ຂອງຮົງກົງ, ແລະປັດຈຸບັນນີ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງອາ​ດີເລດ (Adelaide) ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງອອສເຕຣເລຍ. ທ່ານແລະນັກປຸກລະດົມອີກ 7 ຄົນ ພາກັນໜີອອກມາຈາກອະດີດດິນແດນຂອງອັງກິດ ຫຼັງຈາກຈີນ ​ນຳ​ໃຊ້ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໃນປີ 2020 ລຸນຫຼັງມີການປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ.

ມີການສະເໜີ​ໃຫ້ລາງວັນຫຼາຍກວ່າ 125,000 ໂດລາ ສໍາລັບນັກເຄື່ອນໄຫວແຕ່ລະຄົນ ໃນ 8 ຄົນນັ້ນ.

ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງຮົງກົງ ທ່ານຈອນ ລີ ເຕືອນວ່າ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຖືກ “ຕິດຕາມຕະຫຼອດຊີວິດ.”

ທ່ານຮຸຍ ບອກກັບສະຖານີໂທລະພາບຂອງອອສເຕຣເລຍໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ວ່າ ໝາຍຈັບດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ຄວາມປອດໄພສ່ວນໂຕຂອງລາວ, ແລະ ຈີນ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະກໍາຈັດຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງ, ເຊິ່ງ ທ່ານຮຸຍ ກ່າວວ່າ:

“ມັນເປັນທ່າທີທາງການເມືອງ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງມັນຂຶ້ນ ແລະພວກເຂົາກໍຕ້ອງການທີ່ຈະຂະຫຍາຍການ​ກົດ​ຂີ່​ທາງ​ການ​ເມືອງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ກໍາລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນອິດສະຫຼະພາບປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ຕ້ອງມິດງຽບ ແລະບໍ່ຕໍານິວິຈານພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ.”

ນັກເຄື່ອນໄຫວທັງ 8 ຄົນ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ, ເຊິ່ງບໍ່ມີປະເທດໃດໆເ​ຫຼົ່ານີ້ ມີສົນທິສັນຍາສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນກັບ ຈີນ.

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດກ່າວໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ວ່າ ໝາຍຈັບຂອງຈີນ “ເປັນແບບຢ່າງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ສິດທິມະນຸດ ແລະເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງມວນມະນຸດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.”

ຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືກສະທ້ອນໂດຍອອສເຕຣເລຍ. ທ່ານນາງເພັນນີ ວອງ ກ່າວໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ວ່າ “ການສະແດງອອກທາງເສລີພາບ ແລະການໂຮມຊຸມນຸມ ແມ່ນຄວາມໝາຍສໍາຄັນຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ, ແລະພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜຸນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິເຫຼົ່າ ນັ້ນ.”

ອອສເຕຣເລຍ ພວມດໍາເນີນການຟື້ນຟູຄວາມສໍາພັນ ທີ່ຊຸດໂຊມຂອງພວກເຂົາ ກັບຈີນຄືນໃໝ່ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລືອກຕັ້ງປີ 2022 ໂດຍລັດຖະບານທີ່​ເປັນ​ກາງ ອ່ຽງຊ້າຍໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ, ເຊິ່ງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ຈະສ້າງສາຍສໍາພັນທີ່ໝັ້ນຄົງກັບຈີນ ລຸນຫຼັງທີ່ມີຄວາມບາດໝາງກັນ ແລະບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນກັນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ພິພາດກ່ຽວກັບປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນຮົງກົງ, ພ້ອມທັງຄວາມທະເຍີທະຍານ ກ່ຽວກັບດິນແດນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ແລະ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດປາຊີຟິກຂອງ ຈີນ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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