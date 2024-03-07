ອະດີດນັກວິສະວະກອນຊັອຟແວຄົນນຶ່ງຂອງບໍລິສັດ Google ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາສີ່ກະທົງ ກ່ຽວກັບ ການລັກຂະໂມຍຄວາມລັບ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງ ສຳລັບການກ່າວຫາວາງແຜນທີ່ຈະລັກເທັກໂນໂລຈີປັນຍາປະດິດ ຫຼື AIຈາກບໍລິສັດ Google ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງເປັນຄວາມລັບໃຫ້ສອງບໍລິສັດທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນ ຈີນ, ອີງຕາມການຟ້ອງຮ້ອງຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ້າວ ລິນເຫວີຍ ດິງ, ຄົນສັນຊາດ ຈີນ, ຖືກຈັບໃນວັນພຸດວານນີ້ໃນເມືອງ ນີວາກ, ລັດຄາລິຟໍເນຍ. ລາວຖືກຈ້າງໂດຍບໍລິສັດ Google ໃນປີ 2019, ລາວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນລັບຂອງສູນກາງຂໍ້ມູນສຸດຍອດຄອມພິວເຕີຂອງບໍລິສັດ. ລາວຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ເລີ່ມບັນຈຸເອກະສານຫຼາຍຮ້ອຍສະບັບໃສ່ບັນຊີ Google Cloud ສ່ວນຕົວໃນລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ 2022 ແລະ ພຶດສະພາ 2023.
ໃນຂະນະທີ່ຖືກຈ້າງເຮັດວຽກໂດຍບໍລິສັດ Google ນັ້ນ, ລາວຖືກສະເໜີຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ເທັກໂນໂລຈີໃຫ້ ຢູ່ບໍລິສັດບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນໆໃນ ຈີນ ທີ່ເນັ້ນໜັກໃນການໃຊ້ປັນຍາປະດິດ. ການຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ກ່າວວ່າທ້າວ ດິງ ໄດ້ເດີນທາງໄປ ຈີນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມນັກລົງທຶນທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ການຫາເງິນທຶນມາໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ.
ການຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວ ດິງ ຍັງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດລິເລີ່ມຕ່າງຫາກທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນ ຈີນ, ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ການຝຶກຊ້ອມຕົວຢ່າງປັນຍາປະດິດ. ບໍ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຄົນໃດຂອງລາວຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ບໍລິສັດ Google ກ່ອນທີ່ລາວໄດ້ລາອອກໃນວັນທີ 26 ທັນວາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບບໍ່ດົນຫຼັງຈາກເວລາທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ລາວໄດ້ມີໜ້າເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງນຶ່ງໃນຫຼາຍບໍລິສັດຢູ່ກອງປະຊຸມນັກລົງທຶນໃນ ປັກກິ່ງ.
ໂຄສົກບໍລິສັດ Google ທ່ານ ໂຮເຊ ຄາສຕາເນດາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີການຄຸ້ມຄອງຮັກສາທີ່ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອປ້ອງກັນການລັກຂະໂມຍຂໍ້ມູນການຄ້າທີ່ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມລັບດ້ານການຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຫຼັງຈາກການສືບສວນສອບ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບວ່າພະນັກງານຄົນນີ້ໄດ້ລັກເອກະສານຫຼາຍສະບັບ, ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ກໍໄດ້ສະເໜີກໍລະນີດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງວ່ອງໄວ.”
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