ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັອສເຕຣຍ ທ່ານ ເຊີແບສຕຽນ ເຄີຣຊ໌ ຂອງພັກອານຸລັກ
ນິຍົມ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດຂຶ້ນ ເມື່ອລັດ
ຖະບານຂອງທ່ານ ຖືກຍຸບລົງ ເມື່ອສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ.
ໂດຍຄະແນນສຽງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກນັບໄປແລ້ວ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກຂອງ
ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 37 ເປີເຊັນ.
“ມື້ນີ້ ປະຊາຊົນ ໄດ້ລົງຄະແນນເອົາພວກເຮົາ ໃຫ້ກັບຄືນມາອີກຄັ້ງນຶ່ງ” ທ່ານເຄີຣຊ໌
ອາຍຸ 33 ປີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ ທ່າມກາງສຽງຮ້ອງເຊຍ ຫຼັງຈາກການ
ເລືອກຕັ້ງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານເຄີຣຊ໌ ໄດ້ຖືກຍຸບລົງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ຫຼັງຈາກມີ ບັນທຶກ
ວີດີໂອ ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ປາກົດອອກມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ບັນດາຜູ້ນຳ ຄູ່ພາຄີພົນທະມິດ ຂອງ
ທ່ານ ຈາກພັກເພື່ອເສລີພາບ ຂວາຈັດ ກຳລັງພົວພັນແບບມິດສະຫາຍ ກັບພວກຊົນຊັ້ນ
ສູງຂອງຣັດເຊຍ.
ເລື້ອງນອງນັນດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມຄິດຂອງຜູ້ມີສິດອອກສຽງ ໃນທາງລົບ
ຕໍ່ທ່ານເຄີຣຊ໌ ແລະພັກຂອງທ່ານ ແຕ່ຢ່າງໃດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຕື່ມອີກເກືອບ
ເຖິງ 6 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2017.
ສ່ວນພັກເດໂມແຄຣັດສັງຄົມນິຍົມ ປານກາງອຽງຊ້າຍ ກໍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 21.7
ເປີເຊັນ ຊຶ່ງຫລຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 5 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2017.
ພັກສີຂຽວ ຂອງພວກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສູງຂຶ້ນ 14 ເປີເຊັນ
ຫຼັງຈາກທີ່ ບໍ່ສາມາດຊະນະບ່ອນນັ່ງໃດໆເລີຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງກ່ອນ.
ເລື້ອງນອງນັນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພັກເພື່ອເສລີພາບ ເຮັດໃຫ້ຄະແນນສຽງຂອງພັກຕົກ
ລົງເຖິງ 10 ເປີເຊັນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ ພຽງ 16 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ.
ມາບັດນີ້ ທ່ານເຄີຣຊ໌ ກໍຕ້ອງດໄດ້ເລືອກເອົາຄູ່ພາຄີໃໝ່ ເພື່ອທີ່ຈະຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ
ປະສົມຂຶ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
Former Austrian Chancellor Sebastian Kurz's conservative party has won the snap election he called when his government collapsed months ago.
With most of the votes counted, the People's Party won 37% of the vote.
"Today, the people have voted us back in again,'' Kurz, 33, told cheering supporters after the election Sunday.
Kurz's government collapsed in May after a video emerged showing leaders of his coalition partner, the far-right Freedom Party, cozying up to Russian oligarchs.
The scandal did not appear to color voter opinion against Kurz and his party, which gained nearly 6 percentage points compared with 2017.
The center-left Social Democrats received 21.7%, slipping more than 5 percentage points compared with 2017.
The environmentalist Greens Party surged, winning 14% of the vote after failing to win any seats in the last election.
The scandal hit Freedom Party fell 10 percentage points, winning just 16% of the vote.
Kurz must now pick a new partner to form a coalition government.