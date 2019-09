ຫຼາຍກວ່າ 60 ໝູ່ບ້ານໃນເຂດເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເມືອງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງວາປີ ແຂວງ

ສາລະວັນ ລວມ​ເຖິງໃນເມືອງຊະນະສົມບູນ ແລະ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ກຳ​ລັງຖືກນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ຄືບ​ຄານໄປ​ຫາ​ບາງ​ໝູ່​

ບ້ານອີກໃນສອງ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້ຂອງ​ລາວ ກໍ​ຄື​ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ແລະ​ເຊກອງ​ຢູ່.

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດຂອງ​ລາວບອກວ່າ: ພະຍຸຄາຈີກິ

(KAJIKI) ຫົວທີ 14 ທີ່ພັດຜ່ານທະເລຈີນໃຕ້ເຂົ້າມາທາງຕາ ເວັນອອກຂອງຫວຽດນາມ

ຜ່ານພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ຂອງລາວໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມີລົມແຮງ ຝົນຕົກໜັກຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່

ກັນຈຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້ນໍ້າໄຫຼເຂົ້າ ຖ້ວມບ້ານ ເຮືອນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງໄວວາ ແລະ ໜັກໜ່ວງ.

ຝົນຕົກໜັກທີ່​ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 27 ສິງຫາເປັນຕົ້ນມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ ນໍ້າປ່າໄຫຼນອງ ບວກ

ໃສ່ກັບແມ່ນໍ້າເຊໂດນທີ່ຍຶ່ງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ນ້ຳກະຈາຍໄຫຼໄປຖ້ວມເຮືອນຊານ

ໄຮ່ນາ ຕາກ້າ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນ ຫຼາຍໝູ່ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດແຄມແມ່ນໍ້າເຊໂດນ ແລະ

ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ມາໄດ້ ຫຼາຍວັນ​ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ກຸ່ມບ້ານບົວລະພາ, ບ້ານໂອ

ກາດໃນ​ເມືອງ​ຄົງ​ເຊ​ໂດນ, ຫລາຍ​ບ້ານ​ໃນເຂດເມືອງວາປີ ແລະເມືອງສາລະວັນ ຂະນະ

ດຽວກັນເຂດກຸ່ມບ້ານຄີລີເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ກໍມີການອົບພະຍົບ, ຍົກ

ຍ້າຍຄົນໜີໄປຢູ່ເຂດບ້ານໃກ້ຄຽງທີ່ສູງເນີນກວ່າ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງທ່ານດ່ອນ ປະຊາຊົນບ້ານໃນ​ຄຸ້ມຄໍາຢາດຂອງບ້ານ ຄີລີ ເມືອງຊະນະສົມບູນທີ່​ກຳ​ລັງ​ຖ່າຍ​ວີ​ດິ​ໂອ

ຂອງສະ​ພາບ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ເມືອງ​ປາກ​ເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກທີ່ກ່າວວ່າ:

“ອັນ​ນີ້ແມ່ນ​ສະ​ພາບ ເນາະເຫດ​ການ​ສົດ ຖື​ວ່າ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳໜີ້ແມ່ນ​ລົ້ນ​ຊິ​ຂ້າມ​ ກະ​ຂ້າມ

​ເສັ້ນ​ທາງ​ແລ້ວບ່ອນມສະໜາມແດງນີ້ຖື​ວ່າ ລ່ວງກັນ​ແລ້ວ ຖ້ວມ​ແລ້ວ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້

ຖ້ວມໂອ​ລະ​ຫົນ​ແລ້ວ ຊຶ່ງວ່າການຍົກຍ້າຍເຄື່ອງຂອງຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແມ່ນມີ

ຄວາມຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ແລ້ວປັດຈຸບັນນີ້ ເນາະ. ຖື​ວ່າ​ລົດ​ລາວ​ໜີ້ ເຕັມ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເລີຍປັດຈຸບັນ

ນີ້ແມ່ນລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບ​ເຫດ​ການສົດໆ ເນາະ ໃນ​ວັນ​ທີ 5 ຂອງ​ເດືອນ​ທີ 9 2019

ນີ້​ເນາະ. ເອົ໋າ​ຕິດ​ຕາມ​ສະ​ພາບການ​ນຳ​ກັນ​ເດີ້ ພໍ່​ແມ່​ພີ່​ນ້ອງ​ເນາະ.”

ທ່ານ ດອນ​ກ່າວ​ຕື່ມອີກວ່າ ນອກ​ຈາກນີ້ ແລ້ວ ບາງ​ໝູ່​ບ້ານ​ໃນ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ແລະ​ເຊກອງ

​ກໍ​ຍັງ​ເລີ້ມ​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມຢູ່​ແຕ່ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເທື່ອ​ໃນ​ເວ​ລານີ້.

ສະ​ຫລຸບ​ແລ້ວ ທັງ 4 ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລາວ ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ຈາກ​ເຫດ​ນ້ຳ​ຖ້ວ​ມ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້.

​ອ່ານ​ບົດ​ສະ​ຫລຸບ​ຫຍໍ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ລຸ່ມນີ້

Four Southern provinces of Laos are floods caused by KAJIKI storm

More than 60 villages in two southern provinces of Laos, Salavanh and Champasack are hit heavily by flash flood, while many villages in two other sountern provinces, Attapeu and Sekong provinces also started to be flooded. These floods resulted from the KAJIKI storm coming from South China Sea to eastern part of Vietnam, then swept through the central and southern parts of Laos.