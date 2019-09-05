ຫຼາຍກວ່າ 60 ໝູ່ບ້ານໃນເຂດເມືອງຄົງເຊໂດນ, ເມືອງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງວາປີ ແຂວງ
ສາລະວັນ ລວມເຖິງໃນເມືອງຊະນະສົມບູນ ແລະ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ກຳລັງຖືກນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນຂະນະທີ່ໄພນ້ຳຖ້ວມກຳລັງຈະຄືບຄານໄປຫາບາງໝູ່
ບ້ານອີກໃນສອງແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ກໍຄືແຂວງອັດຕະປື ແລະເຊກອງຢູ່.
ອີງຕາມການລາຍງານຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດຂອງລາວບອກວ່າ: ພະຍຸຄາຈີກິ
(KAJIKI) ຫົວທີ 14 ທີ່ພັດຜ່ານທະເລຈີນໃຕ້ເຂົ້າມາທາງຕາ ເວັນອອກຂອງຫວຽດນາມ
ຜ່ານພາກກາງ ແລະພາກໃຕ້ຂອງລາວໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມີລົມແຮງ ຝົນຕົກໜັກຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່
ກັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼເຂົ້າ ຖ້ວມບ້ານ ເຮືອນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງໄວວາ ແລະ ໜັກໜ່ວງ.
ຝົນຕົກໜັກທີ່ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 27 ສິງຫາເປັນຕົ້ນມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ ນໍ້າປ່າໄຫຼນອງ ບວກ
ໃສ່ກັບແມ່ນໍ້າເຊໂດນທີ່ຍຶ່ງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳກະຈາຍໄຫຼໄປຖ້ວມເຮືອນຊານ
ໄຮ່ນາ ຕາກ້າ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນ ຫຼາຍໝູ່ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດແຄມແມ່ນໍ້າເຊໂດນ ແລະ
ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ມາໄດ້ ຫຼາຍວັນແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ກຸ່ມບ້ານບົວລະພາ, ບ້ານໂອ
ກາດໃນເມືອງຄົງເຊໂດນ, ຫລາຍບ້ານໃນເຂດເມືອງວາປີ ແລະເມືອງສາລະວັນ ຂະນະ
ດຽວກັນເຂດກຸ່ມບ້ານຄີລີເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ກໍມີການອົບພະຍົບ, ຍົກ
ຍ້າຍຄົນໜີໄປຢູ່ເຂດບ້ານໃກ້ຄຽງທີ່ສູງເນີນກວ່າ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງທ່ານດ່ອນ ປະຊາຊົນບ້ານໃນຄຸ້ມຄໍາຢາດຂອງບ້ານ ຄີລີ ເມືອງຊະນະສົມບູນທີ່ກຳລັງຖ່າຍວີດິໂອ
ຂອງສະພາບນ້ຳຖ້ວມ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກທີ່ກ່າວວ່າ:
“ອັນນີ້ແມ່ນສະພາບ ເນາະເຫດການສົດ ຖືວ່າລະດັບນ້ຳໜີ້ແມ່ນລົ້ນຊິຂ້າມ ກະຂ້າມ
ເສັ້ນທາງແລ້ວບ່ອນມສະໜາມແດງນີ້ຖືວ່າ ລ່ວງກັນແລ້ວ ຖ້ວມແລ້ວ ປັດຈຸບັນນີ້
ຖ້ວມໂອລະຫົນແລ້ວ ຊຶ່ງວ່າການຍົກຍ້າຍເຄື່ອງຂອງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແມ່ນມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລ້ວປັດຈຸບັນນີ້ ເນາະ. ຖືວ່າລົດລາວໜີ້ ເຕັມເສັ້ນທາງເລີຍປັດຈຸບັນ
ນີ້ແມ່ນລາຍງານສະພາບເຫດການສົດໆ ເນາະ ໃນວັນທີ 5 ຂອງເດືອນທີ 9 2019
ນີ້ເນາະ. ເອົ໋າຕິດຕາມສະພາບການນຳກັນເດີ້ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເນາະ.”
ທ່ານ ດອນກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ນອກຈາກນີ້ ແລ້ວ ບາງໝູ່ບ້ານໃນແຂວງອັດຕະປື ແລະເຊກອງ
ກໍຍັງເລີ້ມຖືກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີລາຍລະອຽດແຕ່ຢ່າງໃດເທື່ອໃນເວລານີ້.
ສະຫລຸບແລ້ວ ທັງ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ກຳລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກເຫດນ້ຳຖ້ວມໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ອ່ານບົດສະຫລຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້
Four Southern provinces of Laos are floods caused by KAJIKI storm
More than 60 villages in two southern provinces of Laos, Salavanh and Champasack are hit heavily by flash flood, while many villages in two other sountern provinces, Attapeu and Sekong provinces also started to be flooded. These floods resulted from the KAJIKI storm coming from South China Sea to eastern part of Vietnam, then swept through the central and southern parts of Laos.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ