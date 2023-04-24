ກຸ່ມທຳອິດຂອງຊາວ ໂຊມາເລຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ ຂອງ ຊູດານ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດປະເທດ ເອທິໂອເປຍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໂຊມາເລຍ.
ຊາວ ໂຊມາເລຍ 27 ຄົນ, ລວມທັງແມ່ຍິງ 4 ຄົນ ໄດ້ເດີນທາງຮອດ ເອທິໂອເປຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂ້າມເຂດຊາຍແດນຂອງເມືອງ ເມເຕມາ ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກ ໂຊມາເລຍ.
ນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນອະດີດນັກຂ່າວ BBC ພາສາໂຊມາເລຍ ທ່ານ ອັບດີຊາລາມ ເຮເຮຣີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປນະຄອນຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ ເມື່ອວັນທີ 5 ເມສາທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພິທີລະນຶກເຖິງມື້ລາງນັກຮ້ອງໃນຕຳນານຂອງ ໂຊມາເລຍ ທ່ານ ໂມຮາເມັດ ຊູເລມານ ທູບີກ.
ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ ເຮຣີຣີ, ຜູ້ທີ່ລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ຊາວໂຊມາເລຍ ໃນຕ່າງແດນ, ໄດ້ລົງຂໍ້ຄວາມໃນເຟສບຸກຂອງທ່ານວ່າທ່ານໄດ້ເດີນທາງ ຮອດເມືອງຮາເກຊາ, ໃນເຂດໂຊມາລີແລນ. ນຶ່ງວັນກ່ອນໜ້ານັ້ນລາວຄວນເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ, ແຕ່ການຕໍ່ສູ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ໃນການສຳພາດກັບວີໂອເອພະແນກ ໂຊມາເລຍ ນັ້ນ, ທ່ານ ເຮເຣຣີ ໄດ້ກ່າວວ່າລາວແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍພັນຄົນ, ລວມທັງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສວຍໃຊ້ຄວາມໄດ້ປຽບຈາກການຢຸດຍິງ 24 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໂດຍຝ່າຍ ຊູດານ ທີ່ທຳການຕໍ່ສູ້ກັນໃນວັນທີ 19 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ.