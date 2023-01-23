ທ່ານນາງແຊຣາ ກຸຫລາບດາຣາ ຫົວໜ້າອົງການ Legacies Of War ໃນມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານຂອງແນວໂຮມປຸກລະດົມເພື່ອຫ້າມໃຊ້ລະເບີດລູກຫວ່ານ ແລະລະເບີດຝັງດິນຂອງສະຫະລັດ ຫລື BLCMC (U.S. Campaign to Ban Landmines-Custer Munition Coalition). ເປົ້າ ໝາຍການປະຕິບັດງານຂອງແນວໂຮມນີ້ ກໍຄືລະດົມໃຫ້ລັດຖະສະພາ ແລະລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດເຊັນສົນທິສັນຍາຫ້າມໃຊ້ລະເບີດຝັງດິນປີ 1997 ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ 100 ກວ່າປະເທດເພື່ອຫ້າມໃຊ້ລະເບີດຝັງດິນ ແລະລະເບີດລູກຫວ່ານຢູ່ທຸກແຫ່ງໃນໂລກ, 2) ໃຫ້ເຊົາຊື້ ຫລືຂາຍອາວຸດປະເພດນີ້, ແລະ 3) ໃຫ້ທຳລາຍອາວຸດປະເພດນີ້ ທັງນີ້ທ່ານນາງເຊຣາບອກວ່າ:
ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກປະສົບການຂອງຕົວເອງໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການນຳພາອົງການ Legacies Of War ທີ່ລະດົມທຶນຈາກສະຫະລັດ ໄປເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນລາວ ທ່ານນາງມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນຄົນລາວ-ອາເມຣິກັນຜູ້ທຳອິດ ທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ນຳພາແນວໂຮມທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອຫ້າມການໃຊ້ ແລະກຳຈັດອາວຸດອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ໝົດໄປຈາກໂລກ.