ໄຟໄໝ້ ເຮັດໃຫ້ພວກນັກໂທດ ທີ່ຖືກຈຳຄຸກ ຢ່າງໜ້ອຍ 40 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ

ມີພວກນັກໂທດທີ່ຖືກຂັງຢູ່ໃນຄຸກອິນໂດເນເຊຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 40 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຄຸມຂັງທີ່ແອອັດແຫ່ງນີ້ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້.

ໂຄສົກກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງອິນໂດເນເຊຍທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໄຟໄດ້ເລີ້ມລຸກ ໄໝ້ ຢູ່ໃນເຂດ ຊີ້ (C) ຂອງຄຸກເມືອງຕານເກີຣັງ (Tangerang) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ.

ທ່ານຣິກາ ອາປຣີອານຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໄຟໄໝ້ສາມາດມອດໄດ້ແລ້ວ ຫຼັງຈາກໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ພວກນັກໂທດອີກຢ່າງໜ້ອຍ 80 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ລວມທັງ 8 ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກນໍາສົ່ງໄປໂຮງໝໍ ໃນເມືອງຕານເກີຣັງ.

ມີພວກນັກໂທດທີ່ຖືກຂັງຢູ່ໃນຄຸກ ຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນຄົນ ທີ່ຄຸກຕານເກີຣັງ ຊຶ່ງມັນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຂັງນັກໂທດພຽງແຕ່ 600 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຢູ່ໃນເຂດ ຊີ້ ມີນັກໂທດ 122 ຄົນ ທີ່ຖືກຂັງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ທ່ານອາປຣີອານຕີ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ສາເຫດຂອງໄຟໄໝ້ທີ່ຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ ກຳ ລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສອບສວນ.

At least 40 inmates at an Indonesian prison are dead after a fire broke out in the overcrowded facility early Wednesday morning.

A spokesperson for Indonesia’s justice ministry said the blaze started in Block C of Tangerang prison, located on the outskirts of the capital, Jakarta.

Rika Aprianti said the fire was extinguished after several hours. At least 80 prisoners were injured, including eight who were transported to a hospital in Tangerang.

More than 2,000 inmates are housed at Tangerang prison, which was built to hold just 600, with 122 inmates housed in Block C.

Aprianti said the cause of the deadly fire is under investigation.