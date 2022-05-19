ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີຟິນແລນ, ທ່ານຊາວລີ ນີນິສໂຕ (Sauli Niinistö) ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະວີເດັນ, ທ່ານນາງແມັກດາເລນນາ ແອນເດິສສັນ (Magdalena Andersson) ໃນວັນ ພະຫັດມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວກ່ຽວກັບໃບສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້ຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າ, ການສະໜັບສະໜູນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູເຄຣນ ແລະຢູໂຣບ.
ທ່ານໄບເດັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຍ້ອງຍໍອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ການຕັດສິນໃຈ ທີ່ສຳຄັນ” ຂອງສະວີເດັນແລະຟິນແລນ ພາຍຫຼັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂໍສະໝັກ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງພັນທະມິດທາງທະຫານຂອງອົງການເນໂຕ້ຢ່າງເປັນ ທາງການເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ການຂໍສະຫມັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້ອັນເປັນປະຫວັດ ສາດຈາກຟິນແລນ ແລະສະວີເດັນ ແລະຫວັງວ່າ ຈະຮ່ວມມືກັບລັດສະພາຂອງສະ ຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດເນໂຕ້ເພື່ອນຳເອົາຟິນແລນ ແລະສະວີເດັນເຂົ້າໄປເປັນພັນທະມິດຂອງກຸ່ມປ້ອງກັນປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມໃນວັນພຸດວານນີ້ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານລອຍ ອອສຕິນກ່າວຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຝ່າຍສະວີເດັນ, ທ່ານພີເຕີ ຮຸນຄ໌ວິສທ໌ (Peter Hultqvist) ວ່າ "ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນການປະ ກອບສ່ວນຂອງທ່ານ ເຂົ້າໃນພັນທະມິດ ຂອງອົງການເນໂຕ້."
ທ່ານຮຸນຄ໌ວິສທ໌ ກ່າວວ່າສະວີເດັນໄດ້ໃຊ້ສິດໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນໃນການສະຫນອງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ຕົນ.
ທ່ານຮຸນຄ໌ວິສທ໌ ກ່າວອີກວ່າ “ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງຢູໂຣບແລະ ອາເມຣິກາເໜືອຕ້ອງຢືນຢູ່ຮ່ວມກັນ ຕ້ານການຮຸກຮານຢ່າງໂຈ່ງແຈ້ງຂອງຣັດເຊຍ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້, ທ່ານເຈນສ໌ ສໂຕນເທັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງພັນທະມິດ ໃນນະຄອນຫລວງບຣັສເຊີລສ໌ ຊຶ່ງມີເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງທັງສອງປະເທດ ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບຄຳຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ນີ້ແມ່ນມື້ສັນວັນດີຂອງຊ່ວງເວລາ ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງພວກເຮົາ". “ບັນດາປະເທດພັນທະມິດລ້ວນແຕ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳກັນກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຂະຫຍາຍເນໂຕ້ອອກໄປ. ພວກເຮົາທຸກຄົນເຫັນດີວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງຢືນຢູ່ນຳກັນ. ແລະພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ເຫັນດີວ່າ ນີ້ແມ່ນເປັນຊ່ວງເວລາໃນທາງປະຫວັດສາດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຍຶດເອົາໄວ້.”