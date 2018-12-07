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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກ​ານສົ່ງ​ສະ​ການ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ ເພື່ອ​ຝັງ​ສົ​ບອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຈອ​ຣ​໌ຈ ເອ​ຈ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ບຸ​ຊ

ຫີບ​ສ​ົບ​ຂອງ ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຈ​ອ​ຣ໌​ຈ ເອ​ສ ເຮີ​ເບີ​ຣ​ຕ໌ ວັອກເກີ ບຸ​ຊ ປົກ​ຄຸມ​ດ້ວຍ​ທຸງ​ຊາດ ວັນ​ທີ 6 ພະ​ຈິກ 2018

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວາ​ນ​ນີ້​ ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສໄດ້​ກ່າງສັ່ງ​ລາລູກ​ຊາຍຜູ້​ທີ່​ມີຄວາມນິ​ຍົມ​ຊົ​ມ​ຊອບກັນ
​ຫລາຍ​, ທ່ານ​ຈ​ອ​ຣ໌​ຈ ເອ​ສ ເຮີ​ເບີ​ຣ​ຕ໌ ວັອກເກີ ບຸ​ຊ ຢູ່​ພິ​ທີ່​ສົ່ງ​ສະ​ການ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຮຸ​ສ​ເຕີນ,
ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ກ່ອນທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ສົບ​ຂອງ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ລົດ​ໄຟໄປຫາບ່ອນ​ຝັງທີ່​ເປັນແຫ່ງ
ສຸດ​ທ້າຍທີ່ທ່າ​ນຈະ​ໄດ້​ນອນ​ຢູ່​ຢ່າງ​ສະ​ຫງົບ.

​ຫີບ​ສົບ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ທີ 41 ​ທີ່​ປົກ​ຫຸ້ມ​ດ້ວຍທຸງ​ຊາດ​ໄດ້​ເອົາ​ໄປດອຍ​ຄ້າງ​ຄືນ​
ໄວ້ ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ພິ​ທີສົ່ງ​ສະ​ການ​ຢູ່​ໂບດ​ຮຸ​ສ​ເຕີນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຜູ້​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ພາ​ກັນ​ລ​ຽນ​ແຖວ​ຜ່ານ
ໄປ​ເບິ່ງ ແລະທຳ​ການເຄົາ​ລົ​ບ.

ຫຼັງ​ຈາກເສັດ​ພິ​ທີ​ ຫີບສົບກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ໃສ່​ລົດ​ໄຟທີ່​ອອກ​ແບບ​ມາ​ເປັນ​ພິ​ເສດແລ້ວ​ເດີນ​ທາງ
ໄປທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ 120 ກິ​ໂລ​ແມັດ ເຂົ້າສູ່​ເມືອງ​ໂຄ​ລ​ເລ​ສ ສະ​ເຕ​ສັນ ເພື່ອ​ທຳ​ພິ​ທີ່​ຝັງ​ສົບ
ໃນດິນ​ຂອງ​ຫໍ​ສະ​ມຸດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ A&M.

ມັນເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ລົດ​ໄຟ​ໄດ້ໃຊ້​ບັນ​ທຸກ​ເອົາ​ສົບ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໄປ ນັບ​ແຕ່ມີ​ການ
​ໃຊ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ສົບ​ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເດີ​ໄວ​ຮ​ຕ໌ ອາຍ​ເຊັນ​ຮາເວີຮ໌ ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​
ຕັນ ໄປ​ສູ່​ບ້ານເກີດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ລັດ​ແຄນ​ຊັ​ສໃນ 49 ປີ​ກ່ອນ.

ລົດ​ໄຟ​ທີ່​ເປັນ​ກະ​ຈົກ​ຢູ່​ທາງ​ຂ້າງ​ໄດ້​ຖືກ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ໃນ​ເວ​ລາ​ມາໄປ​ເຖິງ ​ດ້ວຍສຽງ​ເສບ​ຂອງ
ກອງ​ດຸ​ລິ​ຍາງທີ່​ຫຼິ້ນ​ເພງ Hail to the Chief ແລະ ເພັງ Aggie War Hymn ຂອງມະ​
ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ A&M ເທັກ​ຊັ​ສ.

ທະ​ຫານ​ເຮືອ​ໄດ້​ຍິງໃຊ້ເຮືອ​ບິນ​ສູ້​ລົບ 21 ລຳບິນຂຶ້ນ​ຟ້າ ເພື່ອເປັນ​ການ​ຄຳ​ນັບ​ນັກບິນ​
ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້​ງ​ທີ​ສອງ ຕິດ​ຕາມ​ດ້ວຍການໄດ້​ຍິງ​ປືນ​ໃຫຍ່ 21 ນັດ ເພື່ອ
ໃຫ້​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ​ຢູ່ໜ້າ​ດິນ.

ພວກ​ດັບ​ເພີງ​ຢືນ​ຢູ່​ເທິງ​ລົດ​ເຂົາ​ເຈົ້າທຳ​ການຄຳ​ນັບ ເມື່ອລົດ​ໄຟ​ຂົນ​ສົບອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ໍ​ດີ ຈ​ອ​ຣຈ໌ ເອ​ສ ເຣີ​ເບີ​ຣ​ຢູ ບຸ​ຊ ​ແລ່ນ​ຜ​່ານ​ໄປ
ພວກ​ດັບ​ເພີງ​ຢືນ​ຢູ່​ເທິງ​ລົດ​ເຂົາ​ເຈົ້າທຳ​ການຄຳ​ນັບ ເມື່ອລົດ​ໄຟ​ຂົນ​ສົບອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ໍ​ດີ ຈ​ອ​ຣຈ໌ ເອ​ສ ເຣີ​ເບີ​ຣ​ຢູ ບຸ​ຊ ​ແລ່ນ​ຜ​່ານ​ໄປ

ທ່ານ​ບຸ​ຊ​ໄດ້ຝັງ​ໄວ້​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ແຕ່ງ​ງານ​ກັນ​ເປັນ​ເວ​ລາ 73 ປີ, ທ່ານ​
ນາງ​ບາ​ຣ​ບາ​ຣາ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້ ແລະ​ລູກ​ສາວ​ນ້ອຍ​ນາງ​ໂຣ​ບິນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເສຍ
​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ພະ​ຍາດ​ມະ​ເຮັງ​ກິນ​ເລືອດ​ແຕ່​ເວ​ລາ​ອາ​ຍຸ 3 ປີ.

ກອງ​ກຽດ​ຕິຍ​ົດ​ພາ​ກັນ​ຫາມ​ໂຮງສົບອະ​ດ​ີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ໍ​ດີ ຈອ​ຣ​ຈ໌ ເອ​ຈ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ບຸ​ຊ ທີ​ໂບດ​ພະ​ວິ​ຫານແຫ່ງ​ຊາດ ໃນນະ​ຄອນຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ວັນ​ທີ 5 ທັນ​ວາ 2018
ກອງ​ກຽດ​ຕິຍ​ົດ​ພາ​ກັນ​ຫາມ​ໂຮງສົບອະ​ດ​ີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ໍ​ດີ ຈອ​ຣ​ຈ໌ ເອ​ຈ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ບຸ​ຊ ທີ​ໂບດ​ພະ​ວິ​ຫານແຫ່ງ​ຊາດ ໃນນະ​ຄອນຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ວັນ​ທີ 5 ທັນ​ວາ 2018

ຢູ່​ທີ່​ໂບດ​ບ່ອນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນບ້ານ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ບຸ​ຊ ເພື່ອນ​ຂອງທ່ານເປັນ​ເວ​ລາ​ 60 ປີ, ອະ
​ດີດລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ເຈມ​ສ໌ ເບກ​ເກີ​ຣ ກ່າວ​ຕໍ່​ຜູ້​ໄວ້​ອາ​ໄລ 1,200 ຄົນ​ວ່າ​
ທ່ານ​ບຸ​ຊ “ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ກ້າ​ຫານ​ເປັນ​ນັ​ກ​ລົບ ແຕ່​ວ່າ​ຄວາມ​ກ້າ​ຫານ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ກວ່າ​ນັ້ນ​
ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ເຮັດ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ.”

ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຈອ​ຣ​໌ຈ ດັບ​ເບີນ​ຢູ ບຸຊ ກ່າ​ວ​ສະ​ດຸ​ດີຕໍ່ ພີ​ທີ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ພໍ່​ຂອງ​ທ່ານ ວັນ​ທີ 5 ພະ​ຈິກ 2018 ໃນ​ນ​ະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວ​ໍຊິ​ງ​ຕັນ.
ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຈອ​ຣ​໌ຈ ດັບ​ເບີນ​ຢູ ບຸຊ ກ່າ​ວ​ສະ​ດຸ​ດີຕໍ່ ພີ​ທີ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ພໍ່​ຂອງ​ທ່ານ ວັນ​ທີ 5 ພະ​ຈິກ 2018 ໃນ​ນ​ະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວ​ໍຊິ​ງ​ຕັນ.

ທ່ານ​ເບກ​ເກີ ກ່າວ​ວ່າ​ທ່ານ​ບຸ​ຊ ຂຶ້ນ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ປີ 1991 ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ທີ່ກຳ​ແພງ​ຂອງ
​ນະ​ຄອນ​ເບີ​ຣລິນ ທີ່ແບ່ງ​ແຍ​ກປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ເຢ​ຣະ​ມັນ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ຈາກ​ຄອມ​ມິວ​ນິ​ສ​ເຢ​
ຣະ​ມັນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກນັ້ນ ພັງ​ລົງ ໂດຍໄດ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ການ​ມີ​ຄວາມສົງ​ສານ​ມະ​ນຸດ​ດ້ວຍ​ກັນ
ຕໍ່​ຝ່າຍ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ “ເປັນ​ເສັ້ນທາງທີ່​ດີ​ເລີດ.”

US Bids Farewell to President George HW Bush at State Funeral
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US Bids Farewell to President George HW Bush at State Funeral

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