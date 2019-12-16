ລີເບຍ ມີສອງລັດຖະບານ. ເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຳລັງສູ້ລົບກັນ ແລະທັງສອງ ກໍມີຊ່ອງຂ່າວໂທລະພາບຂອງໃຜລາວ.
ຢູ່ໃນຊ່ອງທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ກອງທັບແຫ່ງຊາດຂອງລີເບຍ ຫຼື LNA ຊຶ່ງຄວບຄຸມພາກພື້ນກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງລີເຍຍ ທີ່ມີຜູ້ສະເໜີຂ່າວ ໃສ່ຊຸດທະຫານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ນັ່ງຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຮູບພາບບັນດາທະຫານ ອາວຸດ ແລະທີວທັດຂອງນະຄອນຫຼວງລີເບຍ. ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ກ່າວໄປວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເຂົ້າໄປໃນ ຕຣີໂປລີ.”
ສ່ວນຢູ່ໃນຊ່ອງທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງ ຊຶ່ງຄວບຄຸມພາກພື້ນກ້ຳຕາເວັນຕົກ ທີ່ປະກອບດ້ວຍນະຄອນຫຼວງ ຕຣີໂປລີ ຊຶ່ງໂຄສົກໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ການບຸກໂຈມຕີ ໄດ້ລົ້ມແຫຼວ ແລະກອງກຳລັງຢູ່ກ້ຳຕາເວັນອອກ ຍັງຄົງຢູ່ໃນຊານເມືອງແຫ່ງຕ່າງໆ. ທ່ານໂຄສົກໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາໄດ້.”
ສິ່ງດຽວທີ່ທັງສອງສະຖານີໂທລະພາບ ເຫັນດີນຳກັນ ກໍແມ່ນວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານຄາລີຟາ ຮັຟຕາຣ ຜູ້ນຳຂອງກອງທັບ LNA ແລະຫົວໜ້າຂອງລັດຖະບານຝ່າຍຕາເວັນອອກ ຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ໄດ້ປະກາດວ່າ “ການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງສຸດທ້າຍ” ຕໍ່ຕຣີໂປລີ ໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ກັນ. ບັນດາຜູ້ສັງເກດການ ໃນນະຄອນຫຼວງຕຣີໂປລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ເຫັນກອງກຳລັງຂອງທ່ານຮັຟຕາຣ ຄົນໃດຢູ່ພາຍໃນຕຣີໂປລີ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຍິນການໂຈມຕີທາງອາກາດ.
ແລະບໍ່ມີຝ່າຍໃດທີ່ກຳລັງສູ້ລົບກັນຢູ່ໃນລີເບຍ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ວ່າ ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງເດັດຂາດ ໃນເວລາອັນໃກ້ນີ້ ອີງຕາມບັນດານັກວິເຄາະ ໃນຂະນະທີ່ ບັນດາຕ່າງປະເທດທີ່ມີສ່ວນພົວພັນ ກໍໄດ້ເພີ້ມການສະໜັບສະໜຸນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ.
ທ່ານຊີອາດ ອາກລ໌ ນັກຄົ້ນຄວ້າອະວຸໂສ ຢູ່ສູນກາງສຶກສາດ້ານການເມືອງແລະຍຸດທະສາດ ອາຣາມ ຜູ້ທີ່ເປັນນັກຊ່ຽວຊານດ້ານລີເບຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການສູ້ລົບກັນ ອາດດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ ການຊຸກຍູ້ໄປແລະການດຶງກັບມາ ທີ່ຈະເປັນແບບນີ້ ຍາວນານ.”
ກຳລັງຂອງທ່ານຮັຟຕາຣ ໄດ້ບຸກເຂົ້າຄວບຄຸມຕຣີໂປລີ ໃນຕອນຕົ້ນເດືອນເມສາ ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ທັງສອງຝ່າຍ ກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງບໍ່ໄປບໍ່ມາ ຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຢູ່ໃນການຕໍ່ສູ້ກັນ ລວມມີ ພົນລະເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະປະຊາຊົນປະມານ 150,000 ຄົນ ກໍໄດ້ພາກັນຫລົບໜີອອກຈາກເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.