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ການຢຸດຍິງ 7 ວັນໃນ ຊູດານ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້

ປະຊາຊົນຂຶ້ນລົດເມ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າອົບພະຍົບອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຄາທູມ, ຊູດານ​, 23 ພຶດສະພາ 2023.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ​ຜູ້​ລະ​ເມີດ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ໃນ ຊູ​ດານ ຈະ​ຖືກນຳ​ມາ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ຝ່າຍ​ທີ່​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້ຫຼັ​ງ​ຈາກ​ມັນຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້. ພວກ​ຜູ້​ແທນ​ຂອງກອງ​ທັບ ຊູ​ດານ ແລະ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ວ່ອງ​ໄວ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ຢຸດ​ຍິງ ​ເປັນ​ເວ​ລາ 7 ວັນ​ເພື່ອ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເລີ້ມ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອພະ​ແນກ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ມາ​ຣຽມ​ມາ ດີ​ອາ​ລ​ໂລ ມີ​ລາຍ​ງານ, ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ໃໝ່​ສຸດ ​ທີ່​ຖືກ​ເຊັນ​ໂດຍ​ພັກ​ຝ່າຍ​ທີ່​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ໃນ ຊູ​ດານ ແມ່ນ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທາງ​ການ​ທູດ​ທີ່​ເອົາ​ຈິງ​ເອົາ​ຈັງ, ອີງ​ຕາມກ​ານ​ກ່າວ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ຖືກ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໂດຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ກໍ່​ຕາມ, ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ມັນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ພັກ​ຝ່າຍ​ທີ່​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ ແອນໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ຖືກ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ, ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ຮູ້, ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຜູ້​ລະ​ເມີດ​ມາ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຜ່ານ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ເຄື່ອງ​ມື​ອື່ນໆ​ຕາມ​ທີ່​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ.”

ມັນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນຫຼັງ​ຈາກ​ນັກ​ເຈ​ລະ​ຈາຂອງ​ທັງສອງ​ຝ່າຍ​, ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ, ເພື່ອ​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ນັກ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ນັ້ນ.

ດ້ວຍ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ທີ່​ດຸ​ເດືອດ​ໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່າ​ນ​ມາ ແລະ ວັນ​ຈັນ​ນັ້ນ, ທູດ​ພິ​ເສດ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ປະ​ຈຳ ຊູ​ດານ, ທ່ານ ໂວ​ລ​ເກີ ແພັດ​ແທັ​ສ, ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ ພັກ​ຝ່າຍ​ທີ່​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແລ້ວ​ ດ້ວຍ​ການບໍ່​ສາ​ມາດ​ຮັກ​ສາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພື່ອບໍ່​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ທາງ​ທະ​ຫານ ​ໃນ ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ 48 ຊົ່ວ​ໂມງ​ນັ້ນ.

ທ່ານ ຮາ​ສ​ຊານ ຄານ​ເນັນ​ເຈ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສາ​ກົນ ເພື່ອ​ການ​ສຶກ​ສາ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງແຫຼມ​ຮອນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໃນ​ປະ​ເທດ ເຄັນ​ຢາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແລ້ວ, ບໍ່​ມີ​ຝ່າຍ​ໃດ​ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ຂອງ ຊູ​ດານ ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຢຸດ​ການ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ​ກັນ​ໃນ​ເວ​ລານີ້.

ທ່ານ ຄານ​ເນັນ​ເຈ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ເຫດ​ຜົນ​ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ເຮັດ​ຫຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ການ​ຄິດ​ໄລ່​ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ​ແຕ່​ລະ​ພັກ​ຝ່າຍ​ອາດ​ເອົາ​ປຽບ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ຕໍ່​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ໃນ​ສະ​ໜາມ​ລົບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ສະ​ນັ້​ນ​ມັນ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໂຕະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ອັນ​ໃກ້​ນີ້. ດ້ວຍ​ການ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ມັນ​ຈຶ່ງບໍ່​ມີ​ໃຜ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຢຸດ​ຍິງ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ​ໃນ​ຈຸດນີ້.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ​ສຳ​ລັບ​ການ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຂໍ້​ຜູກ​ມັດ​ໃນ​ການ​ຢຸດ​ຍິງນີ້, ມັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ມັນ, ແລະ ທ່ານ​ກໍ​ບໍ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຢູ່​ພາ​ກ​ພື້ນ​ດິນ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບຫຼືບໍ່.

ທ່ານ ຄານ​ເນັນ​ເຈ ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ທິດ​ສະ​ດີ​ມັນ​ຟັງ​ຄື​ດີຫຼາຍແຕ່​ດຽວນີ້, ມັນ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ກຸ່ມ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ, ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນກອງ​ທັບ ພ້ອ​ມ​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນກອງ​ກຳ​ລັງ RSF. ແລະ ເຖິງ​ຂະ​ໜາດ​ທີ່​ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ສອງກອງ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ນັ້ນ, ເຂົາ​ເຈົ້າແມ່ນບໍ່​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ຕໍ່​ທະ​ຫານ​ຊາຍ ແລະ ຍິງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖ້າ​ມັນ​ມີ, ເຊິ່ງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ຍາກ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ການ​ຢຸດ​ຍິງ.”

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ດີ້ນ​ຮົນ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ໃນຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ໃນເມືອງ ເຈ​ເນ​ນາ, ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ເຂດ ດາ​ຟົວ, ຜູ້​ທີ່ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ປະ​ມານ 100,000 ຄົນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ, ທ່ານ ຄາ​ລ໌ ເຊັມ​ບ​ຣີ ຈາກ​ສະ​ພາ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ນໍ​ເວ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ.

ທ່ານ ເຊັມ​ບ​ຣີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃນ​ເມືອງ ເຈ​ເນ​ນາ ແມ່ນ​ຍັງ​ຂ້ອນ​ຂ້າງຫຼໍ່​ແຫຼມ. ບັນ​ດາ​ເພື່ອ​ຮ່ວມ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ ຫຼື ຫຼົບ​ໜີ​ອອກ​ມາ. ມັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້​ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.”

ທ່ານ ເຊັມ​ບ​ຣີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດນີ້​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໃດ​ຢ່າງ​ນຶ່ງ. ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນບໍ່​ສູງ.

ທ່ານ ເຊັມ​ບ​ຣີ ເວົ້າ​ວ່າ “ບໍ່​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃດໆ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຂອງ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຄຳ​ສັນ​ຍາດົນ​ກວ່າ​ນຶ່ງ​ເດືອນ ແລະ ຄວາມ​ເວົ້າ​ທີ່​ເປົ່າ​ຫວ່າງ​ຈາກ​ສອງ​ພັກ​ຝ່າຍ​ໃນ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງນີ້. ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຈຸດ​ທີ່​ຕອນນີ້​ຄົນ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ໃນ​ເມືອງ ເຈ​ເນ​ນາ ແມ່ນ​ລວມ​ຢູ່​ໃນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ສຸດ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ອື່ນ​ໃຫ້​ໄປ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃດໆ​ຢ່າງ​ຊິ້ນ​ເຊີງ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂອງ​ການ​ຕໍ່​ສູ້.”

ອົງ​ການ​ແພດ​ໝໍ​ບໍ່​ມີ​ພົມ​ແດນເວົ້າ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ເກືອບ 250 ຄັ້ງ​ໃນ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້. ຄົນ​ໄຂ້​ສ່ວນຫຼາ​ຍ​ທີ່​ມາ​ໂຮງ​ໝໍ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຄາ​ທູມ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຈາກ​ແຜ​ຖືກ​ປືນ​ຍິງ ຫຼື ການ​ບາດ​ເຈັບ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ລະ​ເບີດ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້.

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່າວ​ວ່າ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ສົງ​ຄາມ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ກາງ​ເດືອນ​ເມ​ສາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ພົນ​ລະ​ເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 860 ຄົນ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ, ປະ​ມານ​ນຶ່ງ​ລ້ານ​ຄົນ​ແມ່ນບໍ່​ມີ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ ແລະ ສອງ​ແສນ​ຫ້າ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້ຫຼົບ​ໜີ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ.

ອ່ານລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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