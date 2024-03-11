ທ່ານນາງ ເຄລາ ຢັງ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ທ່ານນາງ ແພທຣິເຊຍ ຣັກເກີ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງເປັນປະຈຳ ກ່ຽວກັບ ສິດທິໃນການເຮັດແທ້ງລູກ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆໃນສະພານິຕິບັນຍັດຂອງລັດ ເວີຈິເນຍຕາເວັນຕົກ, ແຕ່ພວກເພິ່ນໄດ້ເຫັນພ້ອມກັນໃນສິ່ງນຶ່ງ: ທີ່ວ່າເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເພິ່ນມີໜ້ອຍທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ແລະ ມັນກໍກຳລັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລັດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງ ຣັກເກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຈະມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນສຳລັບທຸກໆກົດລະບຽບ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຜູ້ຊາຍກໍເຫັນບັນຫານີ້ດັ່ງກັບວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ,” ເຊິ່ງສ່ວນນຶ່ງຂອງສຽງສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ຮັບຜ່ານ ແມ່ນນຶ່ງໃນການຫ້າມທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດຂອງປະເທດຄືການເຮັດແທ້ງລູກ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງ ຢັງ, ເຊິ່ງແມ່ນແມ່ຍິງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຄົນດຽວ ທີ່ຖືກເລືອກຮັບຕຳແໜ່ງໃນສະພາຕ່ຳໄດ້ຄັດຄ້ານມັນ.
ເກືອບ 130 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ແມ່ຍິງສາມຄົນທຳອິດຖືກເລືອກເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນຫ້ອງການສະພານິຕິບັນຍັດຂອງລັດນີ້ ໃນສະຫະລັດ ນັ້ນ, ແມ່ຍິງແມ່ນຍັງຄົງມີບົດບາດຕ່ຳໃນສະພານິຕິບັນຍັດຂອງລັດ.
ໃນ 10 ລັດ, ແມ່ຍິງປະກອບມີຕ່ຳກວ່າ 25 ເປີເຊັນໃນສະພານິຕິບັນຍັດລັດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມສູນກາງ ຣັດເກີ ເພື່ອແມ່ຍິງ ອາເມຣິກັນ ໃນດ້ານກາງເມືອງ. ລັດ ເວີຈິເນຍຕາເວັນຕົກ ແມ່ນຢູ່ໃນລຳດັບທີ່ຕ່ຳຫຼາຍຂອງລາຍຊື່, ໂດຍມີແມ່ຍິງພຽງ 16 ຄົນໃນສະພານິຕິບັນຍັດທີ່ມີສະມາຊິກ 134 ຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຫຼືຕ່ຳກວ່າ 12 ເປີເຊັນ. ນັ້ນແມ່ນທຽບໃສ່ລັດ ເນວາດາ, ບ່ອນທີ່ແມ່ຍິງຄວບຄຸມສູງກວ່າ 60 ເປີເຊັນໃນບ່ອນນັ່ງສະພານິຕິບັນຍັດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຕົວເລກຕ່ຳທີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນສາມາດພົບໄດ້ໃນລັດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໃນພາກໃຕ້ຄື ມິສຊິສຊິບປີ, ຄາໂຣໄລນາໃຕ້, ເທັນເນັສຊີ ແລະ ຫຼຸຍເຊຍນາ
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