ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຂັດຂວາງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີດຳ
ໂນລ ທຣຳ ບໍ່ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກຂໍລີ້ໄພຊາວອາເມຣິກາກາງ
ໃນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງຊາຍແດນສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິໂກນັ້ນ ບໍ່
ມີຄຸນນະສົມບັດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ຜູ້ພິພາກສາ Jon Tigar ຂອງສານປະຈຳເຂດ ທາງພາກເໜືອຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້
ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ໃນຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບລະບຽບ ແລະທິດທາງທີ່ດຳລັດດັ່ງ
ກ່າວໄດ້ອອກ ຢູ່ໃນການຕັດສິນຂອງທ່ານໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າການຕັດສິນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສະພາສັ່ງປ້ອງກັນເພື່ອຄ້ຳປະກັນວ່າ ຜູ້ຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ ຖືກຍົກຍ້າຍອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ປະເທດທີສາມ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ມັກຈະແມ່ນ
ເມັກຊິໂກ ໃນກໍລະນີປັດຈຸບັນນີ້ ຈະມີຄວາມປອດໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງຂັ້ນ
ຕອນການຂໍລີ້ໄພທີ່ເປັນທຳໄດ້.
ທ່ານ Tigar ຂຽນວ່າ “ບັນທຶກຂອງລັດຖະບານເອງ ບໍ່ໄດ້ບັນຈຸຫລັກຖານວ່າ ລະບົບ
ການລີ້ໄພຂອງເມັກຊິໂກ ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະເປັນທຳຕໍ່ການພິຈາລະນາ
ໃນການກ່າວອ້າງເພື່ອຂໍລີ້ໄພ. ແຕ່ແທນທີ່ ມັນໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ການສະແດງອອກມາ
ວ່າ ບັນດາຜູ້ຂໍລີ້ໄພທີ່ຖືກຍ້າຍໄປເມັກຊິໂກນັ້ນ ອາດຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກຄວາມ
ຮຸນແຮງແລະທຳຮ້າຍຈາກບັນດາກຸ່ມທີສາມ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ໂດຍປະ
ຕິເສດຕໍ່ສິດທິເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍເມັກຂິໂກ ແລະສາກົນ ແລະໄດ້ສົ່ງພວກເຂົາ
ເຈົ້າກັບຄືນແບບຜິດພາດໄປຍັງປະເທດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫລົບໜີຈາກການປະຫັດປະຫານ.”
ຜູ້ພິພາກສາກ່າວວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ພວກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ໂດຍກົດລະບຽບ ແລະພວກທີ່ຢູ່ໃນສາທາລະນະມີໂອກາດສະເໜີແນວຄິດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ອນກົດລະບຽບເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນອາທິດແລ້ວນີ້. ທ່ານໄດ້ໃຫຂໍ້ສັງ
ເກດວ່າ ການໂຕ້ແຍ້ງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການທີ່ຈະອະນຸຍາດໄລຍະການທົບ
ທວນດັ່ງກ່າວ ເພາະວ່າກົດລະບຽບໄດ້ພົວພັນກິດຈະການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ແຕ່ທ່ານ Tigar ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການໃຫ້ເຫດຜົນດັ່ງກ່າວບົນພື້ນຖານທີ່ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມເຫັນຂອງສາທາລະນະ ທີ່ອາດນຳໄປສູ່ “ຜົນທີ່ບໍ່ເພິງປາດຖະນາ
ຂອງສາກົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດລະບຽບໃໝ່ໝາຍຄວາມວ່າ ເພື່ອ
ຫລຸດຜ່ອນພາລະຢ່າງໜັກຂອງລະບົບລີ້ໄພສະຫະລັດ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານວິລລຽມ ບາ ໄດ້
ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຂອງຄົນເຂົ້າເມືອງ” ທີ່ເດີນທາງມາ
ເຖິງຊາຍແດນສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພຽງແຕ່ຈຳນວນນ້ອຍໆ ຂອງ
ສ່ວນບຸກຄົນເຫລົ່ານີ້” ມີຄຸນສົມບັດພໍທີ່ຈະຂໍລີ້ໄພໄດ້.
ການຕັດສິນຂອງທ່ານ Tigar ໄດ້ຮັບເອົາການຢືນຢັນ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ວ່າ“ໄດ້ມີການ
ເພີ້ມວຽກໜັກຕໍ່ລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະເທດນີ້ພຽງ” ນັບແຕ່ທ້າຍປີກາຍນີ້ເປັນຕົ້ນມາ.