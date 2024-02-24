ຊາວກະສິກອນ ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງກຣີສເປັນອໍາມະພາດ ດ້ວຍການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່

ຊາວກະສິກອນໃນປະເທດກຣີສ ໄດ້ເພີ້ມບາດກ້າວການປະທ້ວງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ດ້ວຍການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້ານະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ດ້ວຍລົດໄຖ ນາ ແລະອຸປະກອນການກະສິກຳ, ໂດຍເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກສະພາແຫ່ງຊາດ. ບັນດາຊາວກະສິກອນຈົ່ມວ່າ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດກໍາລັງເພີ້ມຂຶ້ນ, ແຕ່ລັດຖະ ບານກ່າວວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ມີເງິນເຫຼືອເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ແອນທີ ຄາຣາສສະວາ (Anthee Carassava) ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການປະເຊີນໜ້າກັນທີ່ກໍາລັງເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນນີ້, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ມັນເປັນການປະທ້ວງກ່ຽວກັບການກະເສດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາ.
ຊາວກະສິກອນຫຼາຍພັນຄົນ ຂັບລົດໄຖນາທີ່ມີສີສັນຫຼາຍຮ້ອຍຄັນຜ່ານຖະໜົນໃນນະຄອນຫຼວງເອເທັນ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນເປັນອຳມະພາດ ແລ້ວກໍພາກັນຈອດຂະບວນລົດດັ່ງກ່າວ ຢູ່ດ້ານນອກຂອງຫໍລັດຖະສະພາ.
ຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ຮ້ອງຄຳຂວັນ ແລະຈູດດອກໄມ້ໄຟ, ສ່ວນຄົນອື່ນໆ ກໍໄດ້ແກວ່ງທຸງສີດຳໄປມາ, ດຶງໂລງສົບອອກມາ ແລະວາງພວງມາລາໄວ້ເທິງລົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ຈັດຕັ້ງການສະແດງ ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄ້າຂອງພວກເຂົາທີ່ກໍາລັງຕາຍໄປ.
ຊາວກະສິກອນຄົນນຶ່ງ:
“ຊາວກະສິກອນຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ລາວຂັບລົດໃຊ້ເວລາຮອດ 14 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງຄັ້ງນີ້ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງການຄວາມຢູ່ລອດຄືກັນ. ລາວກ່າວວ່າ ຕົ້ນທຶນຂອງການຜະລິດກໍາລັງຖີບໂຕສູງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຊາວກະສິກອນຂາຍຜົນຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລາຄາຕໍ່າ, ສຸດທ້າຍ ພວກມັນ ກໍສິ້ນສຸດລົງຢູ່ໃນກະຕ່າຂອງຮ້ານຄ້າໃນລາຄາ 3 ແລະ 4 ເທົ່າຂອງລາຄາພື້ນຖານ.”
ລາວຖາມວ່າ ມັນຍຸຕິທຳບໍ?
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຊາວກະສິກອນຢ່າງໜ້ອຍ 6,000 ຄົນ ແລະລົດໄຖນາປະມານ 200 ຄັນ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດກຣີສ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເປັນການປະທ້ວງທາງດ້ານກະສິກຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຄວາມຊົງຈຳປັດຈຸບັນນີ້.
ຄວາມໂກດແຄ້ນ ແລະຄວາມອຸກອັ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກັງວົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໂດຍຊາວກະສິກອນອື່ນໆ ທີ່ດໍາເນີນການປະທ້ວງແບບໝູນວຽນໃນທົ່ວ 27 ປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣໄລຍະສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້.
ໃນປະເທດກຣີສ, ເຖິງແມ່ນຊາວກະສິກອນຈະມີຄວາມໂກດແຄ້ນຕໍ່ຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ ລຸນຫຼັງສູນເສຍສັດລ້ຽງແລະພືດຜົນຕ່າງໆທີ່ເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຮຸນແຮງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂື້ນຢູ່ບໍລິເວນພື້ນທີ່ກະສິກໍາຂອງປະເທດໃນປີແລ້ວນີ້ກໍຕາມ.
ຊາວກະສິກອນກຣີສ:
“ຊາວກະສິກອນອີກຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມແພ້ຕໍ່ການປະທ້ວງຂອງພວກເຂົາ. ລາວກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຢືດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈົນກວ່າລັດຖະບານຈະຕອບສະໜອງຕາມຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈາກລັດຖະບານເປັນກາງອຽງຂວາ ທ່ານກີເຣຍໂກສ ມິດໂຊຕາກິສ (Kyriakos Mitsotakis) ໄດ້ຮັບຮູ້ຕໍ່ສະຖານະການ ຂອງຊາວກະສິ ກອນ, ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນຍອມບາງອັນ , ລວມທັງການຫຼຸດລົງຂອງລາ ຄາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບຄ່າໄຟຟ້າ ແລະນໍ້າມັນ.
ແຕ່ ນອກນັ້ນ, ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານງົບປະມານ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສະໜອງທຶນເພີ້ມຂຶ້ນ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມໂກດແຄ້ນຮຸນແຮງຢູ່ແລ້ວຂອງຊາວກິສິກອນ ເພີ້ມຂຶ້ນ.
ຊາວນາຄືດັ່ງຜູ້ຜະລິດຝ້າຍໜຸ່ມຄົນນີ້ ຮູ້ສຶກຄືວ່າຖືກຕົວະ ແລະຖືກຫຼອກລວງຈາກລັດຖະບານ.
ຊາວກະສິກອນຈາກປະເທດກຣີສ:
“ລາວກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມແພ້. ຊາວກະສິກອນຕັ້ງໃຈທີ່ຈະທໍາການປະທ້ວງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງ.”
ຊາວກະສິກອນຄາດວ່າ ຈະຕັດສິນໃຈດຳເນີນການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຢຶດຄອງເດີ່ນກວ້າງຂອງຫໍລັດຖະສະພາໃນຕອນແລງວັນອັງຄານແລ້ວນີ້.
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