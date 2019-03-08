ກະເສດຕະກອນໃນແຂວງອັດຕະປື ສາມາດປູກເຂົ້ານາແຊງໄດ້ພຽງ 264 ເຮັກຕາເທົ່າ
ນັ້ນ ເນື່ອງຈາກພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບສາມາດສ້ອມແປງຄອງຊົນລະປະທານທີ່ເປ່
ເພໄດ້ພຽງ 5 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນ.
ປະຊາຊົນທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປືທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ
ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກເມື່ອວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018
ທີ່ຜ່ານມາເປີດເຜີຍວ່າການບຸກເບີກພື້ນທີ່ກະສິກຳ ສຳລັບຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມໃນເຂດ
ເມືອງສະໜາມໄຊ ທີ່ດຳເນີນການໂດນຜະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື
ນັ້ນ ຈະບໍ່ທັນກັບການປູກເຂົ້ານາແຊງປະຈຳປີ 2019 ນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ ທັງຍັງບໍ່ແນ່ວ່າຈະ
ສາມາດຳເນີນການໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ສົ່ງມອບພື້ນທີ່ກະສິກຳໃຫ້ກະເສດຕະກອນໄດ້
ທັນກັບການປູກເຂົ້າໃນລະດູຝົນປະຈຳປີ 2019 ນີ້ຫຼືບໍ່ອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງຖ້າຫາກວ່າການ
ດຳເນີນງານຍັງຄົງຊັກຊ້າຄືກັບທີ່ເປັນຢູ່ໃນເວລານີ້ ກໍຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກ
ກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນເຂົ້າກິນຕໍ່ໄປອີກເຖິງ
12 ເດືອນເປັນຢ່າງນ້ອຍ.
ທາງດ້ານທ່ານນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະ
ປື ຢືນຢັນວ່າການບຸກເບີກພື້ນທີ່ກະສິກຳສຳລັບຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເມືອງສະໜາມ
ໄຊຍັງດຳເນີນໄປຢ່າງຕັ້ງໜ້າພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດຳເນີນການໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ສົ່ງ
ມອບໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພທຸກຄອບຄົວໃຫ້ທັນກັບການປູກເຂົ້ານາປີ ແລະ ພືດຕ່າງໆໃນ
ລະດູຝົນປະຈຳປີ 2019 ນີ້ໃຫ້ໄດ້ ໂດຍໄດ້ວ່າຈ້າງບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາເອກະຊົນຈາກຫຼາຍ
ພາກສ່ວນເພື່ອບຸກເບີກພື້ນທີ່ໃຫ້ທັນກັບເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງແທ້ຈິງ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບການປູກເຂົ້ານາແຊງໃນທົ່ວແຂວງອັດຕະປື ທີ່ໄດ້ວາງເປົ້າ
ໝາຍໄວ້ໃນເນື້ອທີ່ 408 ເຮັກຕານັ້ນກໍປາກົດວ່າສາມາດປັກດຳໄດ້ຈິງພຽງໃນເນື້ອທີ່
264 ເຮັກຕາເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການສ້ອມແປງຄອງຊົນລະປະທານທີ່ເປ່
ເພໄດ້ພຽງ 5 ໂຄງການ ຊຶ່ງສາມາດສະໜອງນ້ຳໃຫ້ກັບພື້ນທີ່ກະສິກຳໄດ້ພຽງແຕ່ 354
ເຮັກຕາເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ວິໄລພອນ ຢືນຢັນວ່າ
"ແຜນການປູກເຂົ້ານາແຊງຂອງພວກເຮົານີ້ແມ່ນ 408 ເຮັກຕາ ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາ
ກະຍັງມີແຜນປູກພືດໃຫ້ໄດ້ 636 ເຮັກຕາ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບໂຄງການຊົນລະ
ປະທານຂອງພວກເຮົານີ້ ມີບາງບ່ອນກະເປ່ເພ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດສ້ອງແປງໄດ້
5 ໂຄງການ ຄັນໄດ້ 5 ໂຄງການແລ້ວພວກເຮົາສາມາດສະໜອງນ້ຳໃນການປູກເຂົ້າ
ໄດ້ພຽງແຕ່ 354 ເຮັກຕາ ດັ່ງນັ້ນມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ການປູກເຂົ້ານາແຊງໄດ້ 264
ເຮັກຕາຫຼືວ່າເທົ່າກັບ 74.5 ເປີເຊັນຂອງແຜນການ."
ໂດຍການເກັບຂໍ້ມູນດ້ານກະສິກຳໃນເຂດເມືອງສະໜາມໄຊ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກນັບແຕ່ວັນທີ 23 ກໍລະ
ກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ພົບວ່າພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າເສຍຫາຍໄປກວ້າງກວ່າ 8,050 ເຮັກຕາ
ໃນນີ້ລວມເຖິງ 6 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດກໍຄືບ້ານຫີນລາດ,
ບ້ານສະໜອງໃຕ້, ບ້ານທ່າຫີນ, ບ້ານໃໝ່, ບ້ານທ່າແສງຈັນ ແລະ ບ້ານໃຫຍ່ແທ ທີ່ມີ
ຈຳນວນປະຊາກອນລວມກັນ 7,095 ຄົນໃນ 1,611 ຄອບຄົວ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທຸກດ້ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກັບຄືນສູ່ສະພາ
ວະປົກກະຕິໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ.
ໂດຍຜ່ານມາອຳນາດການປົກຄອງເມືອງສະໜາມໄຊ ໄດ້ມີການມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ
ເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພຄອບຄົວລະ 5 ແສນກີບ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເດືອນລະ 1
ແສນກີບຕໍ່ຄົນ ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ພ້ອມດ້ວຍເງິນອັດຕາກິນຄົນ
ລະ 5,000 ກີບຕໍ່ວັນ ແລະ ເຂົ້າ 20 ກິໂລກຣາມ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ ສ່ວນຄອບຄົວທີ່ມີຜູ້
ເສຍຊີວິດທັງ 44 ສົບກໍໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ນຶ່ງລ້ານຫ້າແສນກີບຕໍ່ຄອບຄົວ ສຳລັບ
ນຳໃຊ້ເພື່ອການຈັດພິທີສົບຕາມຮີດຄອງປະເພນີ.
ສ່ວນໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2019 ຜ່ານມາທາງການ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກຸ່ມຜູ້ລົງ
ທຶນຈາກ ເກົາຫຼີໃຕ້ ດຳເນີນການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ
ຜູ້ທີ່ສູນຫາຍຍ້ອນໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ
ແຕກ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ຈຳນວນທັງໝົດ 71 ລາຍໆລະ 10,000 ໂດລາ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ທີ່ນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄາດວ່າໃນປີ 2019 ລັດຖະບານ ລາວ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກຕ່າງປະເທດເຖິງ 1,200 ລ້ານໂດລາສຳລັບຟື້ນຟູສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ໃນທົ່ວປະເທດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ