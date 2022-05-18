ທ່າເຮືອມາຣີອູໂປລປາກົດວ່າ ຈະຕົກໄປເປັນ ຂອງຣັດເຊຍ ໃນທັນທີ ເມື່ອຢູເຄຣນ ໄດ້ອອກໜີຈາກໂຮງງານເຫລັກໄປ

ທ່າເຮືອມາຣີອູໂປລຂອງຢູເຄຣນປາກົດວ່າ ຈະຕົກໄປເປັນຂອງຣັດເຊຍໃນທັນທີເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ຂະນະທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ຍ້າຍອອກໜີຈາກໂຮງງານເຫລັກທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງເມືອງນັ້ນໄປ ແລະພວກນັກລົບຫລາຍຮ້ອຍຄົນຂອງກີຢິບທີ່ຍັງຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນນັ້ນ ໄດ້ມອບຕົວໃຫ້ກໍາລັງທະຫານຣັດເຊຍ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຊັນກັນລະຫວ່າງຝ່າຍ ທີ່ເຮັດສົງຄາມຕໍ່ກັນ.
ການຍຶດເອົາເມືອງມາຣີອູໂປລຊຶ່ງເປັນເມືອງກ່ອນສົງຄາມມີປະຊາຊົນ 430,000 ຄົນ ຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມຊາຍຝັ່ງ ພາກເຫນືອຂອງທະເລອາຊັອຟ ຈະເປັນຜົນສໍາເລັດ ອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ສຸດຂອງມົສກູໃນການໂຈມຕີຕໍ່ຢູເຄຣນມາໄດ້ເກືອບສາມເດືອນ ນັ້ນ.
ແຕ່ຣັດເຊຍປະເຊີນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຍຶດເອົາດິນແດນຕື່ມອີກໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ແລະບໍ່ສາມາດໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ຫຼື ຕີເອົານະຄອນຫຼວງກີຢິບໄດ້.
ໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຊຶ່ງຢູເຄຣນຄາດຄະເນວ່າ ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນ 20,000 ຄົນ ຢູ່ໃນເມືອງມາຣີອູໂປລ ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເມືອງນັ້ນ ໄດ້ຖືກທຳລາຍໃຫ້ຫັກພັງລົງ. ສິ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ ກາງຂອງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຣັດເຊຍ ແລະແຫຼມໄຄຣເມຍຊຶ່ງຣັດເຊຍໄດ້ຍຶດເອົາຈາກຢູເຄຣນ ໃນປີ 2014.
ນັກລົບຢູເຄຣນ 260 ກວ່າຄົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນບາງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ແລະນອນຢູ່ເທິງຕຽງຫາມ ໄດ້ພາກັນປະຖິ້ມໂຮງງານເຫຼັກອາຊອບສຕອລ (Azovstal) ທີ່ຖືກທຳລາຍໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ແລະໄດ້ມອບຕົວໃຫ້ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອເອົາທະຫານທີ່ຍັງເຫຼືອອອກຈາກໂຮງງານເຫລັກ ແຕ່ບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າຍັງເຫລືອຢູ່ຈັກຄົນ.
ຣັດເຊຍເອີ້ນການປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນການຍອມຈຳນົນຂະໜາດໃຫຍ່. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຊາວ ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກອງທະຫານຂອງຕົນໄດ້ສໍາເລັດ ພາລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານວາດີມ ບອຍເຊັນໂກ, ເຈົ້າເມືອງມາຣີອູໂປລກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາຢູເຄຣນວ່າ "ເປົ້າໝາຍກໍຄື ພວກຜູ້ຊາຍຂອງເຮົາຜູ້ທີ່ປົກປ້ອງເມືອງຢ່າງກ້າ ຫານ ແລະສະກັດກັ້ນສັດຕູໂດຍກົງຢູ່ໃນເມືອງມາຣີອູໂປລ, ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ ພວກເຂົາຜ່ານເມືອງມາຣີອູໂປລເຂົ້າມາໄດ້." "ນັ້ນແມ່ນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍ ກອບກູ້ປະເທດຊາດ, ພວກເຂົາເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ກໍາລັງປະກອບອາວຸດຂອງຢູເຄຣນໄດ້ກຽມພ້ອມ ແລະເມືອງອື່ນໆ ໄດ້ກຽມພ້ອມ ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບ ສົງຄາມທີ່ຮ້າຍ ແຮງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວຢູ່ໃນຢູເຄຣນນີ້."
ບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ພວກນັກລົບເຫລົ່ານັ້ນຂອງຢູເຄຣນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງມີຄວາມສົງໄສວ່າການແລກປ່ຽນນັກໂທດຢ່າງເຕັມສ່ວນອາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.