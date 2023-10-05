ໄພຂົ່ມຂູ່ສຸກເສີນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແມ່ນກຳລັງຜັກດັນໃຫ້ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນການຮ່ວມມືກັນ ໃນແຜນການ 20 ປີ ເພື່ອພັດທະນາຕາຂ່າຍແບ່ງປັນພະລັງງານຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
ເປົ້າໝາຍ ແມ່ນເພື່ອເລັ່ງລັດ ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ ເຊັ່ນ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂດຍການສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຍົກຍ້າຍພະລັງງານຈາກປະເທດທີ່ມີຫຼາຍໄປໃຫ້ ປະເທດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ໃນເດືອນສິງຫາ, ບັນດາບໍລິສັດສາທາລະນູປະໂພກໃນມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ເຊັນລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອສຶກສາ 18 ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສ້າງຕັ້ງລະບົບສາຍສົ່ງຂ້າມຊາຍແດນ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ນອກຈາກສັນຍາການຄ້າພະລັງງານລະຫວ່າງ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ສິງກະໂປ, ໄດ້ຮັບການເຊັນລົງນາມຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະ ມົນຕີອາຊຽນຄັ້ງທີ 41 ກ່ຽວກັບການປະຊຸມພະລັງງານ ໃນການຮ່ວມມືກັບສະ ພາທຸລະກິດພະລັງງານຢູ່ພາກພື້ນ ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ, ເກາະບາຫຼີ, ອີນໂດເນເຊຍ.
ທ່ານເບນີ ເຊີຢາດີ (Beni Suryadi), ຜູ້ບໍລິຫານພະລັງງານເຊື້ອໄຟຈາກຊາກສັດ ແລະຊາກພືດດຶກດໍາບັນ, ພະລັງງານທາງເລືອກ ແລະ ການເກັບຮັກສາຢູ່ສູນພະລັງງານ ASEAN ໃນນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ, ກ່າວວ່າ ສາຍໄຟລະຫວ່າງປະເທດ ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທາງດ້ານເຕັກນິກ, ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຢູ່ໃນພາກພື້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ, ພະລັງງານທົດແທນ "ໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນສໍາລັບທຸກໆປະເທດ."