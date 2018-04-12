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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​​​​ປະທານ ​ບໍລິສັດ ເຟສບຸກ ກ່າວວ່າ ກົດລະບຽບ ທາງອິນເຕີແນັດ ແມ່ນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້

ທ່ານ​ມາກ ຊັກ​ເກີ​ເບີກ (Mark Zuckerberg) ​ໃຫ້ການຕໍ່ ຄະນະ​ກຳມະການພະລັງງານ​ແລະ​ການ​ຄ້າ​ ຂອງ​ສະພາ​ຕ່ຳ ສຫລ ທີ່ ວໍຊີງຕັນ, ວັນທີ 11 ເມສາ 2018.

ປະທານ​ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ​ເຟສບຸກ ທ່ານ​ມາກ ຊັກ​ເກີ​ເບີກ (Mark Zuckerberg)
​ໄດ້​ກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກ​ລັດຖະສພາ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດວານ​ນີ້ວ່າ ​ພາກສ່ວນອິນ​ເຕີ​ແນັດຈຳ​ເປັນ
​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ກົດ​ລະ ບຽບ​ຄຸ້ມຄອງ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້ມີການຊັກ​ຖາມ ຢ່າງ​ດຸເດືອດຈາກກຳມາທິການສະພາສູງ 2 ຄະນະແລ້ວ
ປະທານບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ​ເຟສບຸກ ທ່ານ​ມາກ ຊັກ​ເກີ​ເບີກ ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນໄປ ລັດຖະ
ສະພາອີກ ​ໃນ​ວັນພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບຄະນະ​ກຳມະການພະລັງງານ​ແລະ​
ການ​ຄ້າ​ ຂອງ​ສະ ພາ​ຕ່ຳ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໂປ່​ງໃສ ຂອງ​ສື່​ສັງຄົມເຟສບຸກ ​ແລະ​ຂໍ້ມູນ​
ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້.

ທ່ານ ຊັກ​ເກີ​ເບີກ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ການຫຼີກລຽງບໍ່ໄດ້ ທີ່​ວ່າ​ມັນ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່ຈະ​
ຕ້ອງ​ມີ​ກົດ ​ລະບຽບ​” ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ຊຶ່ງ​ເປັນຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນທັງ ຈາກສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລີ​ກັນ ​ແລະ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ.

ໃນຂະນະທີ່ ມັນຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ການຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ ​ກົດ​ລະບຽບ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ຈະ​ມີຮູບແບບແນວ​ໃດແຕ່ສະມາຊິກ​ລັດຖະພາພາກັນ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້ມີການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຄຸ້ມ
​ຄອງ​ທີ່​ດີກ​ວ່າ​ເກົ່າ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ຊົມ​ໃຊ້ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ໄດ້ມີການ​ຮົ່ວ​ໄຫຼ.

ທ່ານ ຊັກ​ເກີ​ເບີກ ​ໄດ້ເຕືອນ​ໃຫ້ສະມາຊິກ​ລັດຖະພາ ​ໃຫ້​ລະວັງ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່ພວກເພິ່ນ​ສະ​ເໜີ​
ຂຶ້ນ​ມາ ​ໃນຂະນະທີ່​ບໍລິສັດ​ໃຫຍ່​ທັງຫຼາຍ​ເຊັ່ນ​ເຟສບຸກ ແມ່ນ​ມີ​ຊັບພະຍາກອນຢ່າງ​ຫຼວງ
​ຫຼາຍ ທີ່​ຈະ​ປະຕິບັດ​ຕາມກົດ​ລະບຽບ​ດັ່ງກ່າວ ຫຼາຍ​ກວ່າ​ບໍລິສັດ​ນ້ອຍໆ​.

ປະທານ​ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ​ເຟສບຸກ ທ່ານ​ມາກ ຊັກ​ເກີ​ເບີກ (Mark Zuckerberg) ​ເພື່ອໃຫ້ການຕໍ່ ຄະນະ​ກຳມະການການ​ຄ້າ​ ແລະຕຸລາການ ທີ່ລັດຖະສະພາ, ວໍຊີງຕັນ, 10 ເມສາ 2018.
ປະທານ​ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ​ເຟສບຸກ ທ່ານ​ມາກ ຊັກ​ເກີ​ເບີກ (Mark Zuckerberg) ​ເພື່ອໃຫ້ການຕໍ່ ຄະນະ​ກຳມະການການ​ຄ້າ​ ແລະຕຸລາການ ທີ່ລັດຖະສະພາ, ວໍຊີງຕັນ, 10 ເມສາ 2018.

​ໃນ​ການ​ໃຫ້ການຕໍ່ສະພາ​ສູງ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ທ່ານ​ໄດ້ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ວ່າ
ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ ເພື່ອໃຫ້ມີ​ກົດ​ລະບຽບຄຸ້ມຄອງ​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ສື່​ສັງຄົມ ​ແລະ​ປະສານ​ງານ
​ກັບ​ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ​ເພື່ອ​ຮ່າງ​ກົດ​ລະບຽບທີ່​ວ່າ​ນີ້.

​ທ່ານ ຊັກ​ເກີ​ເບີກ ໄດ້​ຖືກຮຽກ​ຕົວ​ໄປ​ໃຫ້ການຕໍ່ລັດຖະສະພາ ​ໃນ​ສັບປະດາ​ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ
​ທີ່ມີ ຂ່າວວ່າ ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນຂອງພວກ​ທີ່​ຊົມ​ໃຊ້ 87 ​ລ້ານ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ເກັບ​ກຳ​ໂດຍ​ທີ່
​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ຕົວ​ເລີຍ ຈາກບໍລິສັດແຄມ​ບຣິຈ ອານາ​ລີ​ຕິ​ກາ.

ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດ ຂອງອັງກິດ ທີ່ທຳການວິເຄາະດ້ານພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ມີສິດ ທີ່ຄະນະ
ໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ວ່າຈ້າງ ໃຫ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກທີ່ອາດຈະເປັນ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ທ່ານໃນປີ 2016.

ປະທານ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານບໍລິສັດ​ເຟສບຸກ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ລາວ ​ແມ່ນ​ຮວມທັງ​ຂໍ້​ມູນ​
ສ່ວນ​ຕົວ ທີ່ໄດ້​ຕົກ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ກຳມື​ຂອງ​ບໍລິສັດແຄມ​ບຣິຈ ອານາ​ລີ​ຕິ​ກາ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກສະມາຊິກຂອງພວກຊົມໃຊ້ເຟສບຸກ ພາກັນໃສ່ແຫວ່ນຕາ ແລະຖືປ້າຍ "ຢຸດເຊົາຊອດແນມ" ກ່ອນທີ່ທ່ານ​ມາກ ຊັກ​ເກີ​ເບີກ (Mark Zuckerberg) ​ເພື່ອໃຫ້ການຕໍ່ ຄະນະ​ກຳມະການການ​ຄ້າ​ ແລະຕຸລາການ ທີ່ລັດຖະສະພາ, ວໍຊີງຕັນ, 10 ເມສາ 2018.
ພວກສະມາຊິກຂອງພວກຊົມໃຊ້ເຟສບຸກ ພາກັນໃສ່ແຫວ່ນຕາ ແລະຖືປ້າຍ "ຢຸດເຊົາຊອດແນມ" ກ່ອນທີ່ທ່ານ​ມາກ ຊັກ​ເກີ​ເບີກ (Mark Zuckerberg) ​ເພື່ອໃຫ້ການຕໍ່ ຄະນະ​ກຳມະການການ​ຄ້າ​ ແລະຕຸລາການ ທີ່ລັດຖະສະພາ, ວໍຊີງຕັນ, 10 ເມສາ 2018.

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