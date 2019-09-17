ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ມີ 24 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມ
ຕີດ້ວຍລະເບີດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ໃກ້ໆບ່ອນໂຮມຊຸມນຸມໂຄສະນາຫາສຽງ ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາສຣາຟ ການີ (Ashraf Ghani).
ດຣ. ກາຊິມ ຊັງກິນ (Qasim Sangin) ຫົວໜ້າໂຮງໝໍ ໃນແຂວງ ພາກວານ (Parwan)
ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນຍັງມີບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 31 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ໃນເຫດລະເບີດດັ່ງກ່າວ ແລະກໍມີແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີການີກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນເຫດ
ລະເບີດຄັ້ງນີ້.
ບໍ່ທັນມີກຸ່ມໃດ ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ເທື່ອ.
ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກກະບົດ ຄາດວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນໄລຍະຫຼາຍໆມື້ຕໍ່ໜ້າ
ໃນຂະນະທີ່ ອັຟການິສຖານ ພວມກະກຽມຈັດການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນ
ທີ 28 ກັນຍາ ຈະມານີ້. ພວກກະບົດຕາລີບານໄດ້ຂູ່ວ່າ ຈະລົບກວນການປ່ອນບັດ
ໂດຍທຳການໂຈມຕີ ຕໍ່ພວກຈັດການປ່ອນບັດ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ທີ່ຍາມ
ໜ່ວຍປ່ອນບັດຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ.