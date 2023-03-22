ພວກນັກຊ່ຽວຊານຕາເວັນຕົກ ທີ່ວິເຄາະການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບຫຼື ICBM ຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ພວມຈັບຕາເບິ່ງຢູ່ວ່າ ພຽງຢາງຈະຍິງລູກສອນໄຟ ICBM ຕື່ມອີກຫຼືບໍ່ ໄປໃສ່ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຕາມແນວໂຄ້ງທີ່ຮາບພຽງ ຊຶ່ງມີທ່າທາງຄ້າຍຄືກວ່າກັບການໂຈມຕີທີ່ແທ້ຈິງຕໍ່ສະຫະລັດ.
ການທົດລອງໃນທຳນອງນີ້ແມ່ນຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມ ສາມາດຂອງເກົາຫຼີເໜືອທີ່ຈະຍິງຫົວລະເບີດນິວເຄລຍມາໃສ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ສະຫະລັດ ຕະຫຼອດທັງຢາກຮູ້ຈັກວ່າ ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນຈະພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນຫຼືບໍ່ ພວກນັກຊ່ຽວຊານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາເກົາຫຼີ.
ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບ Hwasong-17 ເມື່ອວັນທີ 16 ມີນາຜ່ານມາ ເພື່ອ “ເປັນການເຕືອນຢ່າງແຮງ” ຕໍ່ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ ປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ພວມເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ ຍ້ອນທຳການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່. ປະເທດພັນທະມິດເລີ້ມຊ້ອມລົບ ໂລ່ປ້ອງກັນອິດສະຫຼະພາບຫຼື Freedom Shield ທີ່ໃຊ້ລູກປືນແທ້ ມາໄດ້ 3 ມື້ ຂອງກຳນົດທັງໝົດ 11 ມື້ ທີ່ພຽງຢາງມອງເບິ່ງວ່າ ເປັນການຝຶກຊ້ອມເພື່ອການຮຸກຮານ.
ລູກສອນໄຟ Hwasong-17 ໄດ້ຖືກຍິງຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດ ໃນລະດັບທີ່ສູງເຖິງ 6,000 ກິໂລແມັດ ແລະໄລຍະໄກ 1,000 ກິໂລແມັດ ກ່ອນຈະຕົກລົງໃສ່ທະເລຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງສື່ ມວນຊົນທາງການ.
ເກົາຫຼີເໜືອຍັງບໍ່ໄດ້ທຳການທົດລອງລູກສອນໄຟ ICBM ຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດທີ່ພົວພັນກັບເສັ້ນທາງໃນໄລຍະໄກແລະໃນລະດັບຕ່ຳເທື່ອ ຖ້າຫາກພວກເຂົາແນໃສ່ເພື່ອໂຈມຕີສັດຕູຢທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ. ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງລູກສອນໄຟເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະທາງສູງເທົ່ານັ້ນ.