ຊະຕາກຳຂອງການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ASEAN ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໃນຄຸ້ມຄອງຂໍ້ພິພາດຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລຈີນໃຕ້, ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ຈີນ ຢືນຢັນ ທີ່ຈະຍັງຄົງຢຶດໝັ້ນ ຢູ່ໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ເສັ້ນ 9 ຂີດ ທີ່ຖືກປະຕິເສດໂດຍສານລະຫວ່າງປະເທດ ໃນນະຄອນເຮັກ ຫຼື ບໍ່.
ຈີນ ໃຊ້ເສັ້ນ ທີ່ເປັນຮູບໂຕ U ເຊິ່ງເປັນການປະນີປະນອມກ່ຽວກັບເສັ້ນ 9 ຂີດ ເພື່ອອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການອ້າງເອົາກຳມະສິດ ຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ໃນບໍລິເວນກວ້າງຂອງນ່ານນ້ຳທີ່ຍັງເປັນໂຕ້ແຍ້ງ.
ໃນປີ 2016, ສານ ໄດ້ຕັດສິນເຫັນພ້ອມກັບຝ່າຍຟີລິບປິນ ເຊິ່ງໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ການອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໃນດິນແດນບາງສ່ວນຂອງປັກກິ່ງ.
ຈີນ ແລະສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫລື ASEAN ໄດ້ຕົກລົງ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນແນວທາງເພື່ອສະຫຼຸບລະຫວ່າງສົນທີ່ສັນຍາສາມປີ ບໍ່ຮຸກຮານກັນ ເປັນເວລາ 3 ປີ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ຍັງມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນນັ້ນ.