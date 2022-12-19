ຂະນະທີ່ການສ້າງເຂື່ອນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໂດຍຈີນຢູ່ໃນຕອນເທິງຂອງແມ່ນ້ຳຂອງກຳລັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຢູ່ນີ້ ພວກນັກຊ່ຽວຊານອາເມຣິກັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດສະໜັບສະໜຸນອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫລື NGO ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ໃນເວລາທີ່ສະເໜີຕໍ່ຄະນະກຳມະການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ທ່ານໄບຣອັນ ອາຍເລີ (Brian Eyler), ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສ ແລະຊ່ຽວຊານດ້ານບັນຫາຂ້າມຊາດໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງຢູ່ສູນກາງສຕິມສັນ ຊີ້ແຈງວ່າ NGO ແລະກຸ່ມສັງຄົມ ພົນລະເຮືອນພະຍາຍາມທີ່ຈະຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມທີ່ຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະຈຳນວນນຶ່ງກໍສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນໄດ້ ແຕ່ທ່ານກໍບອກວ່າ:
"ອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຂົ່ມຂູ່. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າກ່ຽວກັບ ຫລາຍກໍລະນີຢູ່ໃນທຸກປະເທດໃນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ຜູ້ນໍາສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ຖືກລົບກວນ, ບາງຄັ້ງກໍ່ຖືກຈໍາຄຸກ. ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດເຂົາເຈົ້າຖືກຂ້າ ຕາຍ ຫຼືຫາຍສາບສູນເຊັ່ນ ການຫາຍສາບສູນຂອງທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2012. ສະນັ້ນ, ສະຫະລັດມີໂອກາດທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນ NGO ໂດຍຜ່ານຂະບວນການລວມເອົາທຸກຄົນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຊ້ສິດໃຊ້ສຽງເລົ່າເລື່ອງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານການເຮັດໂຄງການຕ່າງໆ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ຈະຊ່ວຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການປົກປ້ອງສິດທິຂອງສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະສິດຂອງຜູ້ສະແຫວງຫາການສະຫນັບສະຫນູນ ສໍາລັບປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.