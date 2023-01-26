ເກົາຫລີໃຕ້ທີ່ມີອຸດສາຫະກໍາອາວຸດລະດັບໂລກນັ້ນ ພວມປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃຫ້ຊອກຫາວິທີ ທີ່ຈະເອົາອາວຸດ ແລະຍຸດໂທປະກອນ ທີ່ຈໍາເປັນໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ ໃນແບບທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍເກີດຄວາມຄຽດແຄ້ນຢ່າງແຮງ, ທີ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເປັນໄນໆ ວ່າ ປະເທດນັ້ນອາດຈະຟື້ນຟູການຮ່ວມມືທາງທະຫານກັບເກົາຫລີເຫນືອຄືນອີກ.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານທີ່ໃຫ້ສຳພາດກັບວີໂອເອກ່າວວ່າ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດເປັນໄປ ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ທີ່ກໍາລັງພິຈາລະນາຢູ່ໃນໂຊລ ກໍຄືໃຫ້ຜູ້ຜະລິດອາວຸດທາງການຄ້າ ຂອງປະເທດ ຂາຍອາວຸດນັ້ນໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດ, ໂດຍທີ່ວ່າ ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫະລັດ ສາມາດຈັດສົ່ງອາວຸດປືນຂອງຕົນໄປໃຫ້ຢູເຄຣນເພີ້ມອີກໄດ້ ແບບປາດສະຈາກການເຮັດໃຫ້ຄັງສະສົມອາວຸດຂອງຕົນບົກລົງ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຄະ ນະບໍລິຫານງານໃນນະຄອນຫລວງໂຊລ “ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານມະນຸດ ສະທຳແກ່ປະຊາຊົນຢູເຄຣນ” ແຕ່ “ຍັງບໍ່ທັນມີການປ່ຽນແປງ” ໃດໆ ໃນທ່າທີຂອງຕົນ ທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງອາວຸດໄປໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານຂອງວໍຊິງຕັນແກ່ກີຢິບໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄັງສະສົມອາວຸດຂອງສະຫະລັດບົກລົງໄປ.
ກຸ່ມຕິດຕໍ່ການປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດພັນທະມິດ ປະມານ 50 ປະເທດທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ໄດ້ສົ່ງອາວຸດຍຸດໂທປະກອນໄປຍັງກີຢິບ ນັບແຕ່ລະບົບລູກສອນໄຟເຄື່ອນທີ່ສູງ (HIMARS) ໄປຈົນເຖິງປືນຄົກ. ສະຫະລັດ ແລະ ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຈະສົ່ງລົດຖັງເອແບຣມສ໌ (Abrams) M1 31 ຄັນ ແລະ ລົດຖັງລຽວປາດ (Leopard) 2, 14 ຄັນຕາມລຳດັບ. ໄດ້ມີການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈາກບັນດາປະເທດເນໂຕ້ວ່າ ຈະສົ່ງລົດຖັງໄປໃຫ້ອີກ.
ຢູເຄຣນ ກໍາລັງໃຊ້ປືນໃຫຍ່ປະມານ 90,000 ລູກຕໍ່ເດືອນ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາປະເທດຢູໂຣບ ກໍາລັງຜະລິດໄດ້ພຽງແຕ່ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຈໍານວນດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມຫນັງສືພິມ New York Times ທີ່ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າຫນ້າ ທີ່ສະຫະລັດ ແລະປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ສະຫະລັດໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດເກົາຫລີ ຫລື USFK ສົ່ງອຸປະກອນຈຳນວນນຶ່ງທີ່ເກັບໄວ້ໃນເກົາຫລີໃຕ້ ໄປຍັງຢູເຄຣນ, ອີງຕາມໂຄສົກຂອງ USFK ທ່ານອີຊັກ ເທີເລີ (Isaac Taylor) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນຜ່ານມານີ້.