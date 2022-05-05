ຣັດເຊຍ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະປະຕັດການຢຸດຍິງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນເມືອງ ມາຣິອູໂປລ ຂອງຢູເຄຣນ, ບ່ອນທີ່ກອງກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄວບຄຸມທຸກແຫ່ງນອກຈາກໂຮງງານເຫຼັກ ເຊິ່ງກອງທະຫານຢູເຄຣນ ໄດ້ຫຼົບລີ້ຢູ່ກັບພົນລະເຮືອນທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອອົບພະຍົບເຂົາເຈົ້າອອກມາ.
ຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວວ່າການຢຸດຍິງໃນຕອນກາງເວັນ ຈະສືບຕໍ່ໄປອີກຄັ້ງໃນວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົາ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການອົບພະຍົບອອກຈາກສະຖານທີ່ຂອງໂຮງງານ ອາຊອຟສຕອລ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ, ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຢຸດຍິງໄລຍະຍາວແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອອົບພະຍົບພົນລະເຮືອນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ອອກຈາກເມືອງ ມາຣິອູໂປລ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຈະໃຊ້ເວລາ ເພື່ອທີ່ຈະຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ອອກມາຈາກຫ້ອງໃຕ້ດິນພວກນັ້ນ, ອອກມາຈາກບ່ອນຫຼົບລີ້ໃຕ້ດິນທີ່ວ່ານັ້ນ. ໃນສະພາບການປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງມືໜັກເພື່ອກຳຈັດຊາກຫັກພັງອອກໄປ. ມັນຕ້ອງເຮັດດ້ວຍມືທັງໝົດ.”
ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານເນັດ ໄພຣສ໌ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ການຢຸດຍິງນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຢ່າງເປັນປະຈຳ, ແລະ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຫັນແມ່ນກະທັ້ງດຽວນີ້, ມັນແມ່ນແນວໂນ້ມໃນພາກສ່ວນຂອງສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ
ທີ່ຈະຮັບເອົາສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ການຢຸດຍິງເພື່ອມະນຸດສະທຳ ເພື່ອປິດບັງເຂົາເຈົ້າໃນການກະທຳຂອງຜູ້ດຳເນີນການທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານມະນຸດສະທຳ ເພື່ອສືບຕໍ່ການລະດົມຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ທັນທີເທົ່ານັ້ນ, ລວມທັງຕໍ່ພົນລະເຮືອນຜູ້ທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກປິດລ້ອມຕ່າງໆ, ລວມທັງໃນເມືອງມາຣິອູໂປລ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພົນລະເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ໄດ້ອົບພະຍົບອອກຈາກເມືອງມາຣິອູໂປລ, ມານຸຊ໌, ເບີດຽນສ໌, ຕົກມາກ ແລະ ວາຊີລິຟກາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃນເມືອງ ຊາໂປຣິສເຊຍ.