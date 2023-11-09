ຄະນະກຳມາທິການຢູໂຣບ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເປີດການເຈລະຈາການເປັນສະມາຊິກກັບ ຢູເຄຣນ ເມື່ອປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາການປະຕິຮູບ ທີ່ໂດດເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງ.
ສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບສະຖານະພາບຜູ້ສະໝັກເປັນສະມາຊິກໃນປີກາຍນີ້, ສີ່ເດືອນຫຼັງຈາກ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດການບຸກລຸກເຕັມອັດຕາໃນ ຢູເຄຣນ.
ບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະທຳການຕັດສິນ ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມໃນກາງເດືອນທັນວາ ວ່າຈະຮັບເອົາຄຳແນະນຳຂອງຄະນະກຳມາທິການ ຢູໂຣບ ຫຼືບໍ່.
ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານ ໂຈເຊັບ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຢູເຄຣນ “ແມ່ນສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຕັດສິນໃຈຂອງມື້ນີ້ແມ່ນການຮັບຮູ້ຄວາມພະຍາຍາມປະຕິຮູບຢ່າງບໍ່ລົດລະຂອງ ຢູເຄຣນ ທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈທາງການເມືອງທີ່ແຂງແກ່ນ ເຖິງແມ່ນຈະປະເຊີນກັບສະຖານະການທີ່ໂສກເສົ້າ ກໍ່ຕາມ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ຈະຟື້ນຕົວຢ່າງແຂງແກ່ນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງສັງຄົມ ຢູເຄຣນ.”