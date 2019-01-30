ບັນດານັກເຈລະຈາ ອັງກິດ ແລະ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື EU ໄດ້ສະແດງທັດສະນະທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການ ໃນການຖອນຕົວອອກຈາກ EU
ຂອງ ອັງກິດ ຫຼັງຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາອັງກິດ ໄດ້ອະນຸມັດຕໍ່ສິ່ງທີ່ນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີ ເທີີຣີຊາ ເມ ເອີ້ນວ່າ “ອຳນາດ” ເພື່ອທຳການປ່ຽນແປງ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການຖອນຕົວ
ຂອງປະເທດ.
ການລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍຄັ້ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດອັງກິດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ມີ
ຜົນອອກມາວ່າ ພັກຂອງທ່ານນາງ ເມ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ສຳລັບແຜນການຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເພື່ອທຳ “ການຈັດການອີກທາງນຶ່ງ” ຕໍ່ການກຳນົດເຂດຊາຍແດນເກາະ
ໄອຣ໌ແລນ (Ireland) ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ເບຣັກຊິດ ປັດຈຸບັນ.
ລັດຖະມົນຕີ ເບຣັກຊິດ ອັງກິດ ທ່ານ ສເຕເຟັນ ບາເຄຼ (Stephen Barclay) ໄດ້ກ່າວ
ໃນການສຳພາດກັບວິທະຍຸ BBC ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ການປ່ຽນແປງພວກນັ້ນຈະເປັນ
ຫົວຂໍ້ຂອງການເຈລະຈາ ໃນສອງສາມວັນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ແຕ່ສຳລັບຝ່າຍ EU ນັ້ນ, ຫົວໜ້ານັກເຈລະຈາ ເບຣັກຊິດ ທ່ານ ມິແຊລ ບານີເອ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ສະພາບຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ “ແມ່ນກະຈ່າງແຈ້ງຫຼາຍ.”
ທ່ານ ບານີເອ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ
ແບລຈຽມ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ “ພຽງຈຸດດຽວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະຢືນຢັນກໍແມ່ນວ່າ
ສະຖາບັນ EU ຍັງຄົງສາມັກຄີກັນ ແລະ ພວກເຮົາລໍຖ້າຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາ
ຕ້ອງເຈລະຈາກັບ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າປະທານຄະນະກຳມາທິການ ຢູໂຣບ ທ່ານ ຊັອງ ຄລອດ ຈັງເກີ
(Jean Claude Juncker) ຈະກ່າວ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນ ແລງມື້ນີ້.
ສະພາຕ່ຳ ອັງກິດ ໄດ້ປະຕິເສດແຜນການ ເບຣັກຊິກ ຂອງທ່ານນາງ ເມ ເມື່ອສອງ
ສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນການກຳນົດເຂດເຊຍແດນເກາະ ໄອຣ໌ແລນ,
ທີ່ຮູ້ກັນວ່າເປັນສິ່ງກີດກັ້ນ, ເຊິ່ງຈະຍັງຄົງຢູ່ຈົນກວ່າ ອັງກິດ ແລະ EU ສາມາດເຈລະ
ຈາຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສະບັບໃໝ່ນຳກັນໄດ້ ຫຼັງ ເບຣັກຊິດ.
ສິ່ງກີດກັ້ນດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ ອັງກິດ ຢູ່ໃນສະຫະພັນພາສີກັບ EU ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ການສົ່ງສິນຄ້າຕ່າງໆລະຫວ່າງ ເກາະ ໄອຣ໌ແລນ ເຊິ່ງເປັນປະເທດ ສະມາຊິກ EU
ແລະ ໄອຣ໌ແລນເໜືອ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເສລີ, ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງ ສະຫະຣາຊະອາ
ນາຈັກ ອັງກິດ.
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