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ວັນພະຫັດ, 16 ກຸມພາ 2023
ໂລກ

ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເອົາມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່ ​ຕໍ່ ຣັດ​ເຊຍ, ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ໂດ​ຣນ​ ຂອງ ອີ​ຣ່ານ

  • ວີໂອເອ
​ປະ​ທາ​ນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ​ນາງ ເອີ​ຊູ​ລາ ວອນ ເດີ ເລ​ເຢັນ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ປ​ຣາກ, ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ເຊັກ, 7 ຕຸ​ລາ 2022.

ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ທີ່​ຈະ​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່​ລວມ​ມູນ​ຄ່າ​ທັງ​ໝົດ 11 ຕື້​ຢູ​ໂຣ ຕໍ່ ຣັດ​ເຊຍ ແລະ ບາງ​ປະ​ເທດ​ທີ​ສາມ ​ທີ່​ສະ​ໜອງ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ຣັດ​ເຊຍ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍກອງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ລົບ​ໃນ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ຢູ​ໂຣບ ທ່ານນາງ ເອີ​ຊູ​ລາ ວອນ ເດີ ເລ​ເຢັນ ໄດ້​ກ່າວ​ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ແມ່ນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໂດຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ 27 ປະ​ເທດ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຢ່າງ​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ເພື່ອ​ກີດ​ກັນ ຣັດ​ເຊຍ ຈາກ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທາງ​ທະ​ຫານ ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ການ ແລະ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຊື້​ໄດ້​ຈາກ​ບ່ອນ​ອື່ນ.

ມັນ​ລວມ​ມີ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ 7 ອົງ​ກອນ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ຕໍ່​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ເພື່ອ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປ້ອງ​ກັນ ຣັດ​ເຊຍ ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ໂດ​ຣນ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ ເພື່ອ​ໂຈມ​ຕີ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ໂດຍ​ທ່ານ​ນາງ ວອນ ເດີ ເລ​ເຢັນ ທີ່​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ອົງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ​ອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ສຳ​ລັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຊັ່ນ ໂດ​ຣນ ຫຼື ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ, ລູກ​ສອນ​ໄຟ, ເຮ​ລິ​ຄັອບ​ເຕີ ແລະ ກ້ອງ​ຈັບ​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ. ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ແນະ​ນຳ ກ່ຽວ​ກັບ ບາງ​ມາດ​ຕະ​ການ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ-ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້.

ຖ້າ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ສັນ​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ, ທ່ານ​ນາງ​ ວອນ ເດີ ເລ​ເຢັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຫ້າມທຸກໆ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທີ່​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ໃນ​ສະ​ໜາມ​ລົບ.”

ບັນ​ດາ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ແມ່ນ​ຈະ​ປະ​ເມີນ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ ໂຄງ​ການ​ທີ 10 ຂອງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ແລງວັນ​ພຸດ​ວານນີ້. ມັນ​ມີ​ການ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ໃນ​ວັນ​ຈັນ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ກຸມ​ພາ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ວັນ​ຄົບ​ຮອບ​ນຶ່ງ​ປີ​ຂອງ​ການ​ບຸກ​ລຸກ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໂດຍ​ຣັດ​ເຊຍ.

ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປິດ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ທີ່​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ບາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຈາກ​ໂຄງ​ການ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ຖືກຫຼົບຫຼີກ ແລະ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ໄລ່​ຕາມ​ພວກ​ຜູ້​ມີ​ອຳ​ນາດ​ຜູ້​ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະ​ຫຼົບ​ໜີ​ມາ​ດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ.

ຫົວ​ໜ້າ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ ໂຈ​ເຊັບ ບໍ​ແຣ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່ 100 ບຸກ​ຄົນ ແລະ ອົງ​ກອນ, ລວມ​ທັງ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ລັກ​ພາ​ຕົວ ແລະ ນຳ​ເອົາ​ເດັ​ກ​ນ້ອຍ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ ໄປ ຣັດ​ເຊຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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