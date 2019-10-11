ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຍັງບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນມາດຕະການປາບປາມການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນໃນ ລາວ ຊຶ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ຍັງບໍ່ມີການຕົກລົງທາງການຄ້າ ເພື່ອຮັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າໄມ້ສຳເລັດຮູບຈາກ ລາວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເປີດເຜີຍວ່າ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ
ການຄ້າຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຍັງບໍ່ມີທີທ່າວ່າຈະຕົກລົງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າ
ສິນຄ້າປະເພດໄມ້ສຳເລັດຮູບຈາກ ລາວ ແຕ່ຢ່າງໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າຄະນະຜູ້ແທນການ
ຄ້າຂອງ ລາວ ກັບສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ເຈລະຈາກັນແລ້ວ 3 ຄັ້ງໃນຊ່ວງປີ 2017-
2019 ແຕ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ການເຈລະຈາຈົນກວ່າສະຫະພາບຢູໂຣບ ຈະໝັ້ນໃຈວ່າ ລັດຖະ
ບານ ລາວ ສາມາດຢຸດການລັກລອບຕັດໄມ້ໄດ້ຢ່າງຊິ້ນເຊີງແລ້ວ ຈຶ່ງຈະພິຈາລະນາ
ເປີດຕະຫຼາດສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ເພື່ອຮັບການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບ
ຈາກ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທັງນີ້ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ກໍໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂເພື່ອປະກອບການພິຈາລະນາດັ່ງກ່າວ
ໃນ 6 ດ້ານດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງໃນນີ້ທາງການ ລາວ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 3 ດ້ານກໍຄືການ
ກຳນົດໃຫ້ນຳເອົາໄມ້ຈາກປ່າຜະລິດເທົ່ານັ້ນມາແປຮູບເປັນສິນຄ້າສຳເລັດຮູບ ການກຳ
ນົດພັນທະລະຫວ່າງ ແຮງງານກັບການຜະລິດ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກິດຄ້າໄມ້ ສ່ວນ 3 ເງື່ອນໄຂທີ່ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າທາງການຄ້າຂອງສະຫະພາບ ຢູໂຣບ
ຍັງບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທາງການ ລາວ ຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ກໍຄືການພັດທະ
ນານິຕິກຳ ກ່ຽວກັບ ປ່າໄມ້ ການພັດທະນາລະບົບຄ້ຳປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍໃຫ້ເປັນ
ເອກະສານທີ່ສົມບູນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າ ໄມ້ທີ່ນຳເອົາມາແປຮູບນັ້ນເປັນໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍຢ່າແທ້
ຈິງນັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ
"ໄມ້ ແລະ ຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍອັນນຶ່ງລະແມ່ນໄມ້ຈາກປ່າຜະລິດ ຊຶ່ງ
ມາຮອດປັດຈຸບັນພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ
ລັດຖະບານ ຟິນແລນ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດສຳເລັດໝົດແຜນຈັດສັນປ່າຜະລິດ ແລະ ຮູ້ໄດ້
ແລ້ວວ່າ ໃນແຕ່ລະເຂດປ່າຜະລິດນີ້ ຈະສາມາດຂຸດຄົ້ນໄມ້ອອກມາໄດ້ເທົ່າໃດ ຂົນສົ່ງ
ອອກມາສະໜາມ 2 ແນວໃດ ມາຮອດສະໜາມ 3 ແນວໃດ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຕ້ອງມີ
ນິຕິກຳເປັນຕົວຢັ້ງຢືນ. ອັນທີສອງແມ່ນໄມ້ຈາກເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດ
ແລະ ສະພາຮັບຮອງເປັນຕົ້ນແມ່ນຫັນປ່ຽນໄປເປັນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າ ບໍ່ແຮ ຫຼືວ່າເຂດພັດທະນາທີ່ຈຳເປັນ."
ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍ
ການຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ ນັບຈາກເດືອນພຶດສະພາ 2016
ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງປິດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງ 1,545 ແຫ່ງ ຈັບ
ກຸມຜູ້ກະທຳຄວາມຜິດ 700 ຄົນ ປິດໂຮງເລື່ອຍ 1,206 ແຫ່ງທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ຄ້າໄມ້ໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນປີ 2017 ສ່ວນໃນປີ 2018 ກໍສັ່ງປິດ
ໂຮງງານໄມ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ 952 ແຫ່ງຈາກທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ 2,102 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ
ແລະ ຍຶດໄມ້ຜິດກົດໝາຍທີ່ໄດ້ນຳອອກປະມູນຂາຍໄດ້ເງິນເຂົ້າງົບປະມານລັດຖະບານ
ເກີນກວ່າ 51 ຕື້ກີບກັບ 2 ລ້ານໂດລາ.
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ກໍປະເມີນວ່າ ສະພາບປ່າໄມ້ໃນລາວ ຍັງຄົງມີຄວາມໜາ
ແໜ້ນເຫຼືອຢູ່ ປະມານ 58 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດໃນ ລາວ ໝາຍຄວາມວ່ານັບຈາກ
ປີ 2020 ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງເພີ້ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 12 ເປີເຊັນ ຈຶ່ງ
ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການເພີ້ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່
ທັງໝົດຂອງລາວ ໃນປີ 2020 ດັ່ງກ່າວ ຫາກແຕ່ບັນຫາທ້າທາຍກໍຄື ການລັກລອບຕັດ
ໄມ້ໃນ ລາວ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປັດຈຸບັນ.
ທັງນີ້ ອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື Global Witness ລາຍງານວ່າ ເຂດທີ່ມີການ
ລັກລອບຕັດໄມ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລາວ ຄືເຂດຊາຍແດນລາວ ທີ່ຕິດຕໍ່ກັບຊາຍແດນ ຫວຽດ
ນາມ ແລະຈີນ ໂດຍສະເພາະ ກໍແມ່ນແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະຫລວງນໍ້າທານັ້ນ ກໍຄືເຂດທີ່
ມີການລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະຂົນສົ່ງໄປຈີນ ສ່ວນເຂດແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ
ສະຫວັນນະເຂດ ສາລະວັນ ເຊກອງ ແລະອັດຕະປືນັ້ນ ກໍຄືເຂດທີ່ມີການລັກລອບ
ຕັດໄມ້ ແລະຂົນສົ່ງ ໄປຫວຽດນາມ ຊຶ່ງຮວມເຖິງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍໃນ
ແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ມີການວ່າຈ້າງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ລັກລອບຕັດໄມ້ ແລະ ລັກ
ລອບຂົນສົ່ງໄປຊາຍແດນຫວຽດນາມ ໃນຕອນກາງຄືນນັ້ນ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍມາ.
ຫລ້າສຸດ ໜ່ວຍສະເພາະກິດຈາກສູນກາງຂອງລັດຖະບານລາວ ສາມາດຢຶດໄມ້ເຖື່ອນ
ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງລັກລອບຂົນຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ໄປ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ໃນປະລິມານ
ລວມເຖິງ 13,000 ແມັດກ້ອນ ແລະ ໄດ້ລົງໂທດ ພະນັກງານລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ດັ່ງກ່າວ ຈໍານວນ 33 ຄົນ. ທັງຍັງມີພະນັກງານລັດຫລາຍສິບຄົນ ຈະ
ຕ້ອງຖືກດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະຄະດີອາຍາ ໃນສານປະຊາຊົນລາວ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້.
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