ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UN ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ ພະນັກງານຊາວເອທິໂອເປຍຂອງອົງການ 22 ຄົນ ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕ ໂດຍລັດຖະບານກາງ ໃນນະຄອນຫຼວງອາດິສອາບາບາ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານຂອງການເຂົ້າກວດຄົ້ນທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກຊົນເຜົ່າທິເກຣ. ພະນັກງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 6 ຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕ.
“ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານຂອງເອທິໂອເປຍ ເພື່ອໃຫ້ປ່ອຍໂຕພວກເຂົາເຈົ້າໃນທັນທີ” ໂຄສົກຂອງ UN ທ່ານສະແຕັບຟານ ດູຈາຣິກ (Stephane Dujarric) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບ 16 ຄົນ ຜູ້ທີ່ຍັງຄົງຖືກຄວບຄຸມໂຕຢູ່ນັ້ນ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ພວກເຂົາຄວນຖືກປ່ອຍໂຕ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍໃດໆເລີຍສຳລັບການຄຸມຂັງພວກພະນັກງານດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ອົງການຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຂົາບາງຄົນໄດ້ຖືກຄຸມໂຕມາໄດ້ບໍ່ເທົ່າໃດວັນຜ່ານມານີ້.” ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ UN ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມພວກເຂົາ ຜູ້ທີ່ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກັກຂັງຢູ່ນັ້ນ.
ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ ເອທິໂອເປຍ ໄດ້ເນລະເທດເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາດ 7 ຄົນ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງປະເທດ.
ການປະກາດຂອງການກັກຂັງດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນພຽງນຶ່ງວັນຫຼັງຈາທີ່ຫົວໜ້າດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງ UN ທ່ານມາຣຕິນ ກຣິຟຟິຕສ໌ (Martin Griffiths) ໄດ້ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມປະເທດໄລຍະສີ່ວັນ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງໃນດ້ານການຊ່ອຍເຫຼືອຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງເອທິໂອເປຍ.
ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາບີ ອາເມດ ແລະໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງ ເມແຄລເລ ຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກຂອງຂົງເຂດທິເກຣ ໄລຍະນຶ່ງວັນ.
ເມື່ອວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ອັນເປັນຂີດໝາຍວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີ ຄັ້ງທຳອິດຂອງການສົ່ງກຳລັງທະຫານເຂົ້າໄປໃນເຂດທິເກຣຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາບີ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ກອງກຳລັງຂອງກຸ່ມແນວໂຮມປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຂອງທິເກຣ ຫຼື TPLF ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຢຶດເອົາຖານທັບຕ່າງໆຂອງກອງທັບ.
ບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍລ້ານຄົນຕ້ອງຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍລ້ານຄົນຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ແລະພົນລະເມືອງຂອງທິເກຣ ຢ່າງໜ້ອຍ 400,000 ຄົນ ກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມອຶດຢາກ ອີງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
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