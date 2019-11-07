ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທາງທະຫານກັບ ມົສກູ ນອກຈາກວ່າ ສະຫະລັດ ຍົກເລີກ ການຫ້າມ ກ່ຽວກັບ ການຂາຍເຮືອບິນລົບທີ່ສຳຄັນ.
ການເຕືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນກ່ອນການປະຊຸມທີ່ໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້ໃນອາທິດໜ້າ ລະຫວ່າງທ່ານ ເອີດູອານ ກັບ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ເທີກີ ມີກຳນົດທີ່ຈະຊື້ເຮືອບິນ Su-35, ເຊິ່ງແມ່ນເຮືອບິນລົບຖິ້ມລະເບີດລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງ ຣັດເຊຍ. ປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ທຳການທ້າທາຍທີ່ໜ້າຕົກໃຈກັບບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຂອງເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍການຈັດຊື້ລະບົບຍິງລູກສອນໄຟ S-400 ຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ເອີດູອານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ເວລາທີ່ພວກເຮົາຊື້ລະບົບ S-400, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດໃຜ. ສະນັ້ນ, ຖ້າພວກເຮົາທຳການຕັດສິນໃຈຈະຊື້ເຮືອບິນ Su-35, ພວກເຮົາກໍຈະຊື້ມັນ.”
ທ່ານ ເອີດູອານ ໄດ້ລະບຸວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບ ການຊື້ເຮືອບິນລົບຂອງ ຣັດເຊຍ ອາດຈະຂຶ້ນກັບ ວໍຊິງຕັນ. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ຢຸດການຫ້າມຂາຍເຮືອບິນຫຼົບ F-35 ຂອງ ອາເມຣິກາ ໃຫ້ ເທີກີ.
ການເກືອດຫ້າມຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທີ່ລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ຊື້ລະບົບ S-400, ເຊິ່ງ ວໍຊິງຕັນ ອ້າງວ່າໄດ້ລະເມີດລະບົບອາວຸດຂອງອົງການ NATO, ໂດຍສະເພາະເທັກໂນໂລຈີຂອງເຮືອບິນລົບ F-35.
ທ່ານເອີດູອານກ່າວວ່າ “ຖ້າບັນຫາເຮືອບິນລົບ F-35 ຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ພວກເຮົາກໍຈະເອົາມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ເອີດູອານ ໃນງານວາງສະແດງເຮືອບິນທີ່ນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ເມື່ອເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ບ່ອນທີ່ເຮືອບິນລົບ Su-35 ໄດ້ຖືກນຳໄປວາງສະແດງ.
ໃນເດືອນຕຸລາແລ້ວນີ້, ໜັງສືພິມ ຊາບາ ຂອງເທີກີ, ເຊິ່ງມີສາຍພົວພັນອັນໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານ, ໄດ້ລາຍງານວ່າ ອັງກາຣາ ແມ່ນໃກ້ຈະຊື້ ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດຂອງ ຣັດເຊຍ 36 ລຳແລ້ວ.
ຫົວໜ້າຂອງກະຊວງ ການຮັບໃຊ້ທາງທະຫານ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ ລັດຖະບານກາງຂອງ ຣັດເຊຍ, ທ່ານ ດິມິທຣີ ຊູກາເຢຟ, ໄດ້ຢືນຢັນໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການເຈລະຈາແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ສຳລັບການຈັດສົ່ງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດເຮືອບິນລົບ Su-35 ກັບເຮືອບິນລົບ Su-57 ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າກວ່າ, ເຊິ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດຢ່າງເຕັມທີ່ເທື່ອ. ທ່ານ ຊູກາເຢຟ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ສັນຍາຕ່າງໆແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ມີການເຊັນເທື່ອ.