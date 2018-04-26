ທ່ານສະກັອດ ພຣູອິດ (Scott Pruitt) ຫົວໜ້າອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ ມີກໍານົດທີ່ຈະໄປຕອບຄໍາຖາມຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ໃນ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາໃນເລື່ອງຈັນຍາບັນ ແລະການໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ຖືກຫລັກການ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານກໍາຕໍາແໜ່ງຢູ່ນີ້.
ທ່ານພຣູອິດ ຈະຕ້ອງໄປປາກົດໂຕ ຕໍ່ໜ້າອະນຸກໍາມະການຂອງສະພາຕໍ່າ 2 ຄະນະເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການເລື່ອງງົບປະມານຂອງອົງການ, ແຕ່ວ່າບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຢາກໄດ້ຮັບຄໍາຕອບກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ ໃນການເດີນທາງ ໂດຍທາງເຮືອບິນ ທີ່ໃຊ້ບ່ອນນັ່ງຊັ້ນ 1, ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະການເຊົ່າຫ້ອງພັກຫ້ອງນຶ່ງໄວ້ໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.
ຫ້ອງການກວດສອບ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງລັດຖະບານ ກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມລະເມີດກົດໝາຍ ເມື່ອອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອະນຸມັດເງິນຈໍານວນ 43,000 ໂດລາ ເພື່ອສ້າງຫ້ອງນ້ອຍສ່ວນຕົວທີ່ກັນສຽງໄດ້ໃຫ້ແກ່ທ່ານພຣູອິດໃຊ້.
ອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນການໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງກ່າວວ່າມັນເປັນການຈໍາເປັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານພຣູອິດ ປອດໄພຈາກການຖືກນາບຂູ່ ແລະປະຕິບັດວຽກງານທີ່ເປັນຄວາມລັບໄດ້ດີ.
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກພັກຣີພັບບລິກັນບາງທ່ານ ໄດ້ເຫັນດີເຫັນພ້ອມນໍາສະມາ
ຊິກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການສອບສວນການກະທໍາຂອງ
ທ່ານພຣູອິດ ແລະຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປົດທ່ານອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ.
ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີສ໌ (Sarah Huckabee Sanders) ໂຄ ສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວເວົ້າວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍບໍລິຫານລັດຖະບານກໍາລັງ "ປະເມີນເບິ່ງບັນຫານີ້ ແລະຫວັງວ່າອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຈະຕອບຄໍາຖາມເຫລົ່ານີ້."
ທ່ານ ພຣູອິດ ແມ່ນນຶ່ງໃນຈໍານວນພວກທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານາທິບໍດີທຣໍາທີ່ກາຍ
ເປັນບັນຈຫາໂຕ້ແຍ້ງກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະກໍໄດ້ເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະເຮັດ ເມື່ອທ່ານທຣໍາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານກໍາລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດ -- ຊຶ່ງໄດ້ທັບມ້າງນະໂຍບາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ວາງອອກໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ.
ທ່ານທຣໍາ ໃນຫລາຍໆຄັ້ງ ກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ທ່ານພຣູອິດ ຊຶ່ງລວມທັງ
ຕອນທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານຄິດວ່າທ່ານພຣູອິດ “ປະຕິບັດງານໄດ້ດີຫຼາຍທີ່ສຸດ” ໃນຕົ້ນເດືອນເມສານີ້.
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