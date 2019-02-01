ທ່ານ ສເຕັຟເຟັນ ບາຍກັນ (Stephen Biegun) ທູດພິເສດຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເກົາຫລີເໜືອຂອງວໍຊິງຕັນຮັບຮູ້ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດມີຄວາມກ້າວໜ້າພຽງ
ໜ້ອຍດຽວ ໃນການເຈລະຈາ ດ້ານອາວຸດນີວເຄລຍ ກັບເກົາຫລີເໜືອ.
"ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຢາກຈະກ້າວໄປໄກກວ່າຈຸດທີ່ພວກເຮົາຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ພວກເຮົາກໍໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນລະດັບໃດນຶ່ງ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ໂດຍມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າເພີ້ມໄປອີກຢ່າງຫລວງຫລາຍ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ບາຍກັນ (Biegun) ທີ່ກ່າວໃນເວລາທ່ານໃຫ້ຄຳປາໄສ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລສແຕນຝອດ (Stanford).
ການໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ມີຂື້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄັ້ງທີ
ສອງ ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດ ແລະຜູ້ນຳ ກິມ ຈົງ ອຶນ
ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ຄາດກັນວ່າ ຈະມີຂຶ້ນນັ້ນ.
ວັນເວລາ ແລະສະຖານທີ່ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວຈະປະກາດໃຫ້ຮູ້ໃນ "ຕົ້ນອາທິດໜ້ານີ້," ອີງຕາມທ່ານທຣຳ ທີ່ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້. "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກທ່ານເກືອບໝົດທຸກຄົນຄົງຈະຮູ້ແລ້ວວ່າ ສະຖານທີ່ປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ໃສ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດດອກວ່າ ມັນຈະເປັນເລື້ອງລັບຫຍັງເລີຍ,” ນັ້ນຄືຄວາມເວົ້າ ຂອງທ່ານທຣຳ.
ມີລາຍງານໃຫ້ຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີສອງ ສຳລັບທ່ານ ທຣຳ ກັບທ່ານກິມ ທີ່ມີກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນກຸມພານີ້. ໄທ ກໍໄດ້ມີການກ່າວເຖິງວ່າ ອາດຈະເປັນບ່ອນ ຈັດກອງປະຊຸມນັ້ນ ກໍເປັນໄດ້.
ການພົບປະກັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ເປັນໄປຢ່າງຊ້າໆ ນັບແຕ່ມີ
ການພົບປະກັນຄັ້ງທຳອິດລະຫວ່າງທ່ານ ທຣຳ ແລະທ່ານ ກິມໃນເດືອນມິຖຸນາປີກາຍ
ນີ້ ຢູ່ສິງກະໂປເປັນຕົ້ນມາ.
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານກິມ ເຫັນດີນຳກັນວ່າ ຈະ "ປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນເພື່ອລົບລ້າງອາວຸດນີວເຄລຍໃຫ້ໝົດໄປຈາກແຫລມ ເກົາຫລີ." ແຕ່ວ່າທັງສອງຝ່າຍ ກໍບໍ່ໄດ້ຕົກລົງນຳກັນວ່າ ສິ່ງທີ່ເວົ້າໄປນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ແລະເຮັດວິທີໃດ ຫລືຕອນໃດ ຈຶ່ງຈະມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
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