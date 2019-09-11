ນ້ຳທີ່ມີສານປົນເປື້ອນຫຼາຍສິບພັນໂຕນ ຈາກໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຟູກູຊິມະ ອາດຖືກ
ປ່ອຍລົງໃສ່ມະຫາສະໝຸດ ປາຊີຟິກ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ນ້ຳດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຖືກໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸດສູນກາງເຊື້ອໄຟ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເຢັນ
ລົງ ຫຼັງຈາກໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ເປ່ເພຍ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ຄື້ນຊຸນາມິ ໃນປີ
2011 ນັ້ນ, ໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ໃນຖັງຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ. ແຕ່ເນື້ອທີ່ສຳ
ລັບການເກັບມັນໄວ້ແມ່ນກຳລັງຈະໝົດ.
ທ່ານ ໂຢຊິອາກິ ຮາຣາດະ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ
ວ່າ “ທາງເລືອກດຽວແມ່ນປ່ອຍມັນລົງໃນທະເລ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນຈາງໄປ. ລັດຖະບານ
ທັງໝົດຈະປຶກສາກັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານີ້, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະສະເໜີຄວາມຄິດທີ່
ງ່າຍໆແບບນີ້.”
ບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂຕກຽວ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ບໍລິຫານງານ ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍນັ້ນ,
ໄດ້ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະໝົດບ່ອນເກັບນ້ຳດັ່ງກ່າວໃນປີ 2022.
ສຳລັບເວລາແປດປີທີ່ຜ່ານມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປື່ອຍລົງຂອງເຕົາປະຕິກອນສາມແຫ່ງ
ຂອງແຂວງ ຟູກູຊິມະ ນັ້ນ, ນໍ້າທີ່ມີສານກຳມັນຕະລັງສີປົນເປື້ອນ ແມ່ນໄດ້ຖືກໂປ້ມອອກ
ຈາກຕຶກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທຸກມື້.
ໃນກອງປະຊຸມອີກແຫ່ງນຶ່ງ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາປະຈຳຄະນະລັດຖະບານຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ
ທ່ານ ໂຢຊິຮິເດະ ຊູກະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຍັງຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ ກ່ຽວກັບ ວິທີການ
ດຳເນີນການ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ຮາຣາດະ ແມ່ນມາຈາກລາວເອງ.