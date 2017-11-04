ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ບົດລາຍງານ​ໃໝ່ ຂອງ ສຫລ ບອກວ່າ ​​ປະກົດ​ການ ໂລກ​ຮ້ອນ​ເອົ້າ ແມ່ນມາ​ຈາກການ​ກະທໍາ ​ຂອງ​ມະນຸດ

ພາບທີ່ຖ່າຍໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ, 2016 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຜູ້ຍິງຄົນນຶ່ງ (ທາງຂວາ) ຖ່າຍຮູບເອົາພາບນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດຕາຝັ່ງແມ່ນໍ້າ Seine ໃນນະຄອນ Paris. ພວກນັກວິທະຍາສາດເວົ້າວ່າ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດທີ່ເກີດມາ​ຈາກ​ການ​ກະທໍາ​ຂອງ​ມະນຸດຂ້ອນຂ້າງວ່າ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າຖ້ວມໃນເດືອນເມສາ ປີ 2016 ໃນຝຣັ່ງເພີ້ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ.

ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ
ກາດ ທີ່​ເວົ້າວ່າ “ບໍ່ມີ​ການ​ອະ​ທິບາຍຢ່າງ​ອື່ນ ​ທີ່ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້” ສໍາລັບ​ປະກົດ​ການ
​ໂລກ​ຮ້ອນ​ເອົ້າ ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ກວ່າ ​ມາ​ຈາກ​ການ​ກະທໍາ​ຂອງ​ມະນຸດ.

ການ​ປະ​ເມີນ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດໃນ​ລະດັບ​ຊາດ ທີ່​ລັດຖະບານ​ຖືກ​ບັງຄັບ​ດ້ວຍ​ກົດໝາຍ
​ໃຫ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ຜົນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ສີ່​ປີນັ້ນ ​ໄດ້​ເວົ້າ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າການ
​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ແມ່ນ​ເກືອບ​ວ່າ ​ລ້ວນ​ແລ້ວ​ແຕ່ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ກະທໍາ​
ຂອງ​ມະນຸດ​ ​ໂດຍທັງໝົດ. ລາຍ​ງານສະບັບ​ນີ້ ໄດ້​ອ້າງ​ວ່າ ລະດັບ​ນໍ້າ​ທະ​ເລ​ອາດສູງຂຶ້ນ
ຕື່ມປະມານ 2 ​ແມັດເຄິ່ງ​ ໃນ​ປີ 2100. ນອກນັ້ນ​ຍັງ​ໄດ້​ຂຽນບອກ​ເຖິງ​ເຫດການຕ່າງໆ ​
ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢູ່​ທົ່ວ​ສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເວົ້າວ່າ​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ
​ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງ​ອຸນນະພູມ​ໂລກ 1 ອົງສາ​ແຊ​ລຊັຽສ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1900 ​ເປັນຕົ້ນມາ.

ລາຍ​ງານສະບັບ​ນີ້ ​ເວົ້າອີກ​ວ່າສະຫະລັດ​ໄດ້​ປະ​ເຊີ​ນກັບ​ການ​ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງອຸນນະພູມ​,
ຂອງລະດັບຝົນ ​ຫລື​ຫິມະ​ຕົກ ​ແລະ​ຂອງ​ໄຟ​ໄໝ້ປ່າ​ຫລາຍໆ ຄັ້ງມາແລ້ວ. ມັນໄດ້ຂຽນ
ວ່າ ​ເມືອງ ທີ່ຢູ່​ໃກ້ຝັ່ງ​ທະ​ເລຫລາຍ​ກວ່າ 25 ​ເມືອງ​ໃນສະຫະລັດ​ໄດ້​ປະ​ເຊີ​ນກັບ​ໄພ​
ນໍ້າ​ຖ້ວມ​ມາ​ແລ້ວ ​ແລະ​ກໍເວົ້າອີກ​ວ່າ ບໍ່​ເຄີຍ​ມີການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທາງ​ອຸຕຸນິຍົມ​ວິທະຍາ
ອັນ​ໃດ​ຢູ່​ໃນ​ປະຫວັດສາດ ທີ່​ຈະ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເຫລົ່ານີ້​ໄດ້.

​ແຕ່, ລາຍ​ງານ​ກໍ​ເວົ້າ​ເຊັ່ນ​ກັນ​ວ່າ ມີ "ຄວາມ​ເຊື່ອໄດ້ຢ່າງ​ສູງ​" ວ່າລະດັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​
ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ຈະ​ຂຶ້ນກັບ​ຈໍານວນແກັສເຮືອນ​ແກ້ວ​ທີ່​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ໂລກ
ໃນ​ສອງສາມ ທົດ​ສະ​ວັດ​ຂ້າງໜ້ານີ້.

ລາຍ​ງານສະບັບ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຄັດ​ກັບ​ທ່າ​ທີ​ກ່ຽວກັບການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດຂອງ​
ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດຊຸດ​ປັດຈຸບັນ ​ແລະທັງ​ຂອງຫົວໜ້າອົງການປົກ​ປ້ອງ
ສະພາບ​ແວດລ້ອມ​ ຫລື EPA ອີກ​ດ້ວຍ.

ປະທານາທິບໍດີ​ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ, ທ່ານ Rick Perry, ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ພະລັງງານ
​ແລະ ທ່ານ Scott Pruitt, ຫົວໜ້າອົງການ EPA ຕ່າງ​ກໍ​ຖາມ​ວ່າ ການ​ກະທໍາ​ຂອງ​
ມະນຸດ ມີ​ສ່ວນເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ​ໄດ້​ຫລາຍ​ປານໃດ.
ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ​ ປະກາດ​ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະ​ຖອນຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ສົນທິສັນຍາ​
ວ່າ​ດ້ວຍ ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ Paris ທີ່​ຈະ​ຜູກ​ມັດ​ໃຫ້​ສະຫະລັດ​ຫລຸດການ​ປ່ອຍ​ອາຍ
ແກັສເຮືອນ​ແກ້ວທັງໝົດລົງ​ຢ່າງໜ້ອຍ 26 ​ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ປີ 2025 ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່
​ລະດັບ​ທີ່​ປ່ອຍ​ໃນ​ປີ 2005.

ທ່ານ Robert Kopp ນັກວິທະຍາສາດຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Rutgers ຊຶ່ງເປັນ​
ຜູ້ນຶ່ງ​ໃນພວກ​ຂຽນລາຍ​ງານສະບັບ​ນີ້ ກ່າວ​ຕໍ່ໜັງສື​ພິມ Washington Post ວ່າ
ທ່ານ​ຄິດ​ວ່າ ບົດລາຍ​ງານ​ນີ້ "​ໂດຍ​ພື້ນຖານ​ແລ້ວ​ແມ່ນ ​ເປັນ​ລາຍ​ງານທາງວິທະຍາ
ສາດ​ຢ່າງຮອບດ້ານ​ກ່ຽວກັບດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ໃນ​ໂລກ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້."

​ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂອງ​ລາຍ​ງານ​ດ່ັງກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ທ່ານ
Raj Shah ຮອງ​ໂຄສົກ​ໃຫຍ່​ປະ​ຈໍາ​ທໍານຽບຂາວ ​ໃຫ້​ຄໍາ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ນັ້ນ
ແຖວ​ນຶ່ງ ​ໂດຍ​ໄດ້​ເວົ້າວ່າ ​ມີ "​ຄວາມ​ບໍ່​ແນ່ນອນ ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຫລໍ່ແຫຼມຂອງດິນ​ຟ້າ
​ອາກາດ​ໃນ​ໂລກ​ວ່າ ​ຈະ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ແກັສອອກ​ມາ​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ. ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​
ແມ່ນໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ມາ​ຢູ່​ແລ້ວ ​ແລະ​ກໍ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ​ຕະຫລອດ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດເພີ້ມ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG