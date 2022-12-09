Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
Our fingers are very useful. They help us do so much. But what do you think it means to point fingers at someone.
ນິ້ວມືຂອງພວກເຮົາມີປະໂຫຍດຫຼາຍ. ມັນຊ່ວຍພວກເຮົາເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ.
ແຕ່ສໍານວນທີ່ວ່າ point fingers at someone ຊຶ່ງແປວ່າ ຊີ້ມືໃສ່ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ມັນມີຄວາມວ່າແນວໃດກັນແທ້? ພວກເຮົາມາພາກັນໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ແລະ Dan ຕໍ່ໄປນີ້ເບິ່ງເນາະ ບາງທີມັນອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
Anna on a someone in the office coffee club complained about you?
Anna ມີບາງຄົນຢູ່ໃນສະໂມສອນກາເຟຫ້ອງການເຮົາຈົ່ມກ່ຽວກັບເຈົ້າ?
What!? What did they say? ແມ່ນຫຍັງ!? ພວກເຂົາເວົ້າຫຍັງ?
They said you drink way too much coffee.
ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເຈົ້າດື່ມກາເຟຫຼາຍໂພດ.
Oh, who would say such a false terrible thing about me?
ໂອ້, ມັນແມ່ນໃຜມາເວົ້າເລື່ອງຂີ້ຮ້າຍ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງແບບນັ້ນໃຫ້ຂ້ອຍ?
I don't want to point fingers, but it's a man in accounting. It's Bob. Bob in accounting. He said it.
ຂ້ອຍບໍ່ຢາກຊີ້ມືໃສ່ໃຜ, ແຕ່ມັນເປັນຜູ້ຊາຍໃນພະແນກບັນຊີ. ມັນແມ່ນ Bob. Bob ໃນພະແນກບັນຊີ. ລາວເປັນຄົນເວົ້າ.
If you point fingers at someone, you accuse them of something. This idiom comes from actually pointing at someone to single them out. When we point fingers, it is usually for something small or not so serious.
ຖ້າເຈົ້າຊີ້ມືໃສ່ໃຜຜູ້ນຶ່ງ ແມ່ນເຈົ້າກ່າວຫາເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງ. ສຳນວນນີ້ ທີ່ຈິງແລ້ວ ແມ່ນມາຈາກການຊີ້ມື້ໃສ່ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າແມ່ນເຂົາເຈົ້າແທ້. ເມື່ອພວກເຮົາ ຊີ້ມືໃສ່ໃຜຜູ້ນຶ່ງ ມັນມັກຈະເປັນເລື້ອງເລັກໆນ້ອຍໆ ຫຼືບໍ່ຮ້າຍແຮງ.
And that's English in a minute.