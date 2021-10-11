ຮຽນຄຳສັບໃນຂ່າວພາສາອັງກິດ Significant

News Word: Significant
ພົບກັນອີກທ່ານ ໃນບົດຮຽນທີ່ມີຊື່ວ່າ News Words ຫຼືຄຳສັບໃນຂ່າວ.
This word is taken from a story about a recent climate deal reached between the U. S. and China:
Significant
ຄຳທີ່ເຮົາຈະຮຽນກັນໃນມື້ນີ້ ແມ່ນ Significant. ຄຳນີ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ເລື້ອງກ່ຽວກັບ ການຕົກລົງກັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ລະຫວ່າງ ສຫລ ກັບ ຈີນ: Significant
“Chinese smokestacks put out more carbon dioxide than any other country’s, more even than the world’s largest economy, the United States. So Wednesday’s announcement by U.S. President Barack Obama and Chinese President Xi Jinping was significant (16) says Duke University climate policy expert Tim Profeta.” (20)
“ທ່ານ ທິມໂປຣເຟຕາ ນັກຊ່ຽວຊານ ດ້ານນະໂຍບາຍ ເລື້ອງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ດູກ ກ່າວວ່າ ຈຳພວກອຸດສາຫະກຳທີ່ໃຊ້ວິດທີການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມຂອງຈີນໄດ້ສົ່ງອາຍຄາບອນ ໄດອັອກໄຊດ໌ ອອກມາຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນໆ
ຫຼາຍກວ່າແມ່ນກະທັ້ງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກຄື ສະຫະລັດ ດ້ວຍຊ້ຳ. ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງວ່າ ຄຳປະກາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສະຫະລັດ ທ່ານ ບາຣັກໂອບາມາ ກັບປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.”
When you say something is significant, you mean it is important. Something significant is special, and worth noting.
ເວລາ ເຮົາເວົ້າວ່າ ອັນໃດອັນນ່ຶງ significant ເຮົາໝາຍຄວາມວ່າອັນນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນ ມັນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ທັງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າບັນທຶກໄວ້ດ້ວຍ.
Now, the next time you hear significant, you will know what this News Word means!
ເທື່ອໜ້າເວລາມທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ significant, significant, ທ່ານກໍຈະຮູ້ຄວາມໝາຍ ຂອງຄຳສັບໃນຂ່າວຄຳນີ້.
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