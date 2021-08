ຮຽນຄຳສັບໃນຂ່າວພາສາອັງກິດ ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ

“For days, U.S. officials have talked about expanding airstrikes - already

happening in Iraq - to Syria. It appears, however, that such action may

be delayed, with PresidentObama on Thursday telling reporters he isstill

developing a strategy to deal withmilitants of the Islamic State, orISIL.

”A strategy is a plan to reach a major goal. It can relate to a military

operation, a foreign policy, or even a business plan. It takes time to

complete. It is not about acting quickly.

So, the next time you hear the word, strategy,

you will know what this News Word means!

ມື້ນີ້ເຮົາ​ມາ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ໃນຂ່າວ​ກັນ​ຕື່ມ​ອີກ​ຈັກ​ຄຳ​ເໜາະ​ທ່ານ! Strategy ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ນຶ່ງ

ທີ່ເຮົາມັກໄດ້ຍິນໃຊ້ຫຼາຍໃນເລື້ອງກ່ຽວກັບການທະຫານ ຫຼືເລື້ອງນະໂຍບາຍການ

ຕ່າງປະເທດ.

Here is a word that is often used in stories about military or foreign

policy:

Strategy

ລອງຟັງ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຜູ້​ນີ້​ຈັກ​ບາດ​ເບິ່ງ ວ່າ​ລາວ​ຊິ​ໃຊ້​ຄຳ​ວ່າ Strategy

ແບບໃດ.

“For days, U.S. officials have talked about expanding airstrikes -

already happening in Iraq - to Syria. It appears, however, that such

action maybe delayed, with PresidentObama on Thursday telling

reportershe is still developing a strategy to deal with militants of

the Islamic State, or ISIL.”

ລາວ​ເວົ້າ​ວ່າ “​ຫຼາຍມື້​ມາ​ແລ້ວ ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສຫລ ​ໄດ້​ເວົ້າ​ລົມ​ກັນ​ເລື້ອງ​ການ​

ຂະຫຽາຍການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ມີມາຢູ່ແລ້ວ ຢູ່ໃນອີຣັກໄປຫາຊີເຣຽນັ້ນ ອອກ

ໄປຕື່ມ.ຢ່າງໃດກໍດີ ກໍປາກົດວ່າ ບົດບາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຊັກຊ້າມາ ຊຶ່ງໃນວັນພະຫັດ

ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ໄດ້ບອກພວກນັກຂ່າວວ່າ

​ເພິ່ນ ຍັງ​ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ຍຸ​ດທະ​ສາດ​ອັນ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ

ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື ພວກ​ໄອ​ຊິ​ລ.”

A strategy is a plan to reach a major goal. It can relate to a military

operation, a foreignpolicy, or even a business plan. It takes time

tocomplete. It is not about acting quickly.

A strategy ຊຶ່ງ​ແປ​ວ່າ ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຫຼື ຍຸດທະວິທີ​ແມ່ນ​ແຜນການ​ອັນນຶ່ງທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ ​

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫຽ່ໆ ຫຼືສຳຄັນ. ມັນອາດຈະເປັນແຜນການທີ່ພົວພັນກັບ

ພາລະກິດທາງທະຫານ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຫຼືເປັນເລື້ອງທຸລະກິດກໍ

ເປັນໄດ້. ກ່ອນຈະສຳເລັດມັນຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ. ມັນບໍ່ເປັນເລື້ອງທີ່ເຮັດໄດ້ປຶບ

ປັບໂລດ.

So, the next time you hear the word, strategy,

you will know what this News Word means!

ບັດນີ້ ​ເທື່ອ​ໜ້າ​ເວລາ​ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ວ່າ strategy, ທ່ານ​ກໍຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈຄວາມ

ໝາຍຂອງຄຳ​ສັບ​ໃນ​ຂ່າວ​ຄຳ​ນີ້​ໄດ້​ດີ.