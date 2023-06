ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Scope

NEWS WORDS: SCOPE

Welcome to the Voice of America’s “News Words,”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ

This story is about U.S. airstrikes in Iraq.

ຂ່າວນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນອີຣັກ

Listen for this word:

ໃຫ້ທ່ານຟັງເບິ່ງຄຳສັບນີ້:

SCOPE

SCOPE: ສະໂກບ

The US military has conducted more than 150 airstrikes in support of forces fighting against Islamic State militants in Iraq.

ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດຫລາຍກວ່າ 150 ຄັ້ງ ໃນການສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນອີຣັກ.

But the scope has been limited.

ແຕ່ວ່າຂອບເຂດແມ່ນຖືກຈຳກັດ.

The military says President Obama has not instructed them to target Islamic State leaders, as it has targeted leaders of al-Qaida and al-Shabab.

ກອງທັບກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ບໍ່ທັນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກຜູ້ນຳລັດອິສລາມ, ດັ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ພວກຜູ້ນຳຂອງ ອາລ-ໄກດາ ແລະ ອາລ-ຊາບັບ.

Scope means the area that is included in something.

ສະໂກບ ແປວ່າຂອບເຂດທີ່ຖືກຮວມຢູ່ໃນບາງຢ່າງ.

The airstrike area, or scope, in our story was not a big one.

ບໍລິເວນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຫລື ຂອບເຂດ, ຢູ່ໃນຂ່າວຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ໃຫຍ່.

There is also another meaning.

ມັນຍັງມີຄວາມໝາຍອີກຢ່າງນຶ່ງ.

To scope something out means to find out about something.

ມັນໝາຍເຖິງການຊອກຫາບາງຢ່າງ.

Now, when you hear the word scope, you will know what it means!

ບັດນີ້ ເວລາທ່ານໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ scope ທ່ານກໍຈະຮູ້ວ່າມັນໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ.