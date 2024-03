ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Unfamiliar ແປວ່າ ບໍ່ລຶ້ງເຄີຍ ບໍ່ຮູ້ຈັກ

Welcome to the voice of America’s News Word.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

Gift Ngoepe is a South Africa-born baseball player in the United State.

ທ້າວກິຟ​ທ໌ ເອັນໂກເປ ແມ່ນນັກກິລາເບສບອລຊາວອາຟຣິກາໃຕ້ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ.

Now he plays for Major League Baseball.

ປັດຈຸບັນ, ລາວຫຼິ້ນໃຫ້​ສະ​ໂມ​ສອນ​ໃຫຍ່​ເບສບອລ.

UNFAMILIAR: UNFAMILIAR

In his first game of the baseball season, the Pittsburgh Pirates’ Gift Ngoepe did more than hit a ball.

ການຫຼິ້ນຄັ້ງທໍາອິດຂອງລາວ ໃນລະດູການແຂ່ງ​ຂັນກິລາເບສບອລ, ທ້າວກິຟທ໌ເອັນໂກເປ ຂອງທີມ ພິສເບີກ ພາຍເຣດທ໌ ກະທໍາຫຼາຍກວ່າ ການຕີໜ່ວຍໝາກບານ.

In a sport unfamiliar to many South Africans, he made history.

ໃນກິລາທີ່ບໍ່ລື້ງເຄີຍສໍາລັບຊາວອາຟຣິກາໃຕ້, ລາວໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດຂຶ້ນມາ.

Ngoepe is the first Major league baseball player born on the African continent.

ທ້າວເອັນໂກເປ ເປັນນັກກິລາເບສບອລຂອງທີມ ທີ່ສໍາຄັນຄົນທໍາອິດ ທີ່ເກີດຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາ.

If something is unfamiliar, you know little or nothing about it.

ຖ້າມີບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ລື້ງເຄີຍ, ໝາຍຄວາມວ່າ ສິ່ງນັ້ນເຈົ້າຮູ້ພຽງເລັກນ້ອຍ ຫຼືບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນ.

Unfamiliar is the opposite of familiar, which means usual or known.

Unfamiliar ແມ່ນສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມ ກັບລື້ງເຄີຍ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ໂດຍປົກກະຕິ ຫຼື ເຄີຍຮູ້ມາແລ້ວ.