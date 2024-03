ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Satire ແປວ່າ ການສຽດສີ.

Welcome to the Voice of America’s News Words.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

This week’s news word is about humor.

ຄໍາສັບໃນຂ່າວຂອງອາທິດນີ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບອາລົມທີ່ຕະຫຼົກ.

SATIRE: SATIRE

I am the most presidential person you will ever see.

ຂ້າພະເຈົ້າຄືປະທານາທິບໍດີ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ທ່ານເຄີຍເຫັນມາ.

A new president means new jokes from this comedy group.

ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ໝາຍເຖິງເລື້ອງຕະຫຼົກໃໝ່ ຈາກກຸ່ມສະແດງຕະຫຼົກກຸ່ມນີ້.

I met with so many foreign leaders, like Barack Obama.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບບັນດາຜູ້ນໍາຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນ ເຊັ່ນ: ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ.

Elaina Newport is a member of the Capitol Steps.

ນາງເອເລນາ ນິວຜອດ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ຄາພິໂຕລ ສເຕັບ.

Political satire can make us all relax and get along better.

ການສຽດສີທາງການເມືອງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທັງໝົດຜ່ອນຄາຍ ແລະຢູ່​ຖືກກັນດີກວ່າ.

And even if you disagree with the person sitting next to you at the show, you can laugh at the same jokes.

ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ເຫັນດີກັບບຸກຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ຂ້າງທ່ານ ໃນລະຫວ່າງການສະແດງ, ພວກທ່ານ ຍັງສາມາດຫົວອອກມາໃນເລື້ອງຕະຫຼົກອັນດຽວກັນ.

Satire is a kind of humor.

Satire ແມ່ນລັກສະນະຂອງຄວາມຕະຫຼົກ.

It brings to light and criticizes the wrongdoings or bad qualities of a person, government or society.

ມັນເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ ແລະການວິພາກວິຈານໃນສິ່ງທີ່ກະທໍາຜິດ ຫຼືບຸກຄົນ, ລັດຖະບານ ແລະສັງຄົມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີ.