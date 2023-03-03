Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດ.
Every language has weather related expressions. Two common weather conditions are rainy and sunny.
ທຸກໆພາສາ ມີສຳນວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ຄົນມັກເວົ້າເຖິງຫລາຍ ນັ້ນກໍຄື ຝົນຕົກ ແລະ ແດດອອກ. ພວກເຮົາມາຟັງການສົນທະນາລະຫວ່າງ Ana ກັບ Jonathan ເບິ່ງເນາະບາງທີມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງສຳນວນນີ້ໄດ້ຫາຍຂຶ້ນ.
Jonathan, are you coming to my lawn care party? We need to mow the lawn, pull the weeds and cut down a dead tree.
Jonathan, ເຈົ້າຈະມາງານດູແລເດີ່ນຫຍ້າຂ້ອຍບໍ? ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຕັດຫຍ້າ, ຫລົກ ຫຍ້າ ແລະຕັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕາຍອອກ.
Of course, I will be there. ແນ່ນອນ, ຂ້ອຍຈະໄປຫັ້ນແທ້.
You know you also said you were coming to my paint, my kitchen party and you didn't.
ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ ຕອນນັ້ນເຈົ້າກະເວົ້າວ່າ ເຈົ້າຊິມາງານທາສີເຮືອນຄົວຂ້ອຍ ແລະເຈົ້າກໍບໍ່ມາ.
This time I will come rain or shine. I will be at your place Saturday morning.
ເທື່ອນີ້ ຂ້ອຍຈະມາຝົນຕົກ ຫຼື ແດດອອກ ຂ້ອຍກໍຈະໃ. ຂ້ອຍຈະມາບອນເຈົ້າຢູ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົານີ້.
Come rain or shine means something will happen no matter what. It's a promise. You can even use the phrase when talking about the actual weather. So if you invite people to an outdoor party, you can tell them it will happen, come rain or shine.
ສຳນວນ Come rain or shine ແປວ່າ ຝົນຈະຕົກ ຫລືແດດອອກກໍຈະມາ. ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ວ່າມັນຈະເປັນແນວໃດກໍຕາມ. ມັນເປັນຄໍາສັນຍາ. ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍກນີ້ ໃນເວລາທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດຕົວຈິງໄດ້ອີກ. ສະນັ້ນ ຖ້າທ່ານເຊີນຄົນມາຮ່ວມງານລ້ຽງ ທີ່ຈັດຢູ່ກາງເດີ່ນ ທ່ານກໍສາມາດບອກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວ່າມັນຈະເກີດຂຶ້ນ, ບໍ່ວ່າຝົນຈະຕົກ ຫຼື ແດດຈະອອກກໍໃຫ້ມາ.
And that's English in a minute.