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ວັນພຸດ, ໒໒ ພະຈິກ ໒໐໒໓
ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ

ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “to take a stab at something” ແປວ່າ “ລອງເຮັດ (ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ) ເບິ່ງ/ລອງຄາດເດົາເບິ່ງ”

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