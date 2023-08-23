English in a Minute, ບົດທີ 107 “To be swamped” ແປວ່າ “ວຽກລົ້ນມື” ຫລື “ມີວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຼາຍເກີນໄປໂພດ”

Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
A swamp is an area of land that’s often covered with water. So, what do you think this idiom mean? ບຶງ ແມ່ນເນື້ອທີ່ດິນທີ່ມັກຈະເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳ. ສະນັ້ນຄຳວ່າ “to be swamped” ມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດກັນແທ້? ພວກເຮົາ ມາພາກັນໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງອານນາ ກັບ ໂຈເນທານ ລອງເບິ່ງເນາະ, ບາງທີມັນ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃຊ້ສຳນວນນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ?
Jonathan: I am so tired. I don’t think I’ve slept for two days.
ໂຈນາທານ: ຂ້ອຍເມື່ອຍຫລາຍຂະໜາດ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ ຂ້ອຍນອນບໍ່ໄດ້ 2 ມື້ມາໜິ.
Anna: why haven’t you been sleeping?
ອານນາ: ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງນອນບໍ່ໄດ້?
Jonathan: I’ve been swamped with work. It just seems like I’m never able to get everything done.
ໂຈນາທານ: ຂ້ອຍມີວຽກຖ້ວມຫົວໄວ້ໝົດ. ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ຂ້ອຍຄືຊິບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ ທຸກຢ່າງ ໃຫ້ແລ້ວໄດ້ໜີ້ຫລະ.
Anna: Jonathan, you need your sleep! Your health is more important than work.
ອານນາ: ໂຈເນທານ, ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ນອນໄດ໋! ສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າມັນສຳຄັນກວ່າວຽກອີກ.
Jonathan: you’re right. But what I really need is a vacation.
ໂຈນາທານ: ເຈົ້າເວົ້າຖືກ, ແຕ່ ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການແທ້ໆ ແມ່ນການໄປພັກຜ່ອນ.
As a verb, “swamp” means to cover or fill with too much water. The idiom “to be swamped” means to have too much to do. It might feel like you’ll never finish everything you have to do.
ໂດຍຢູ່ໃນຮູຸບແບບຂອງຄຳກິລິຍາ ຄຳວ່າ “swamp” ມີຄງາມໝາຍວ່າ ປົກຫຸ້ມ ຫຼື ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປ. ແລ້ວສຳນວນທີ່ວ່າ “to be swamped” ໝາຍຄວາມວ່າ ມີວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຼາຍເກີນໄປໂພດ. ເຈົ້າອາດຈະຮູ້ສຶກຄືກັນກັບວ່າ ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດ ເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດນັ້ນໃຫ້ແລ້ວໄປໄດ້ຈັກເທື່ອເລີຍ.
And that's English in a minute.
ແລະ ນັ້ນແມ່ນພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.