English in a Minute, ບົດທີ 99 “Tie the Knot” ແປວ່າ "ແຕ່ງງານ"

Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
Tying a knot can sometimes be easier than untying one. But what might “tie the knot” mean when talking about people?
ການຂອດເຊືອກບາງຄັ້ງມັນອາດຈະງ່າຍກວ່າການແກ້ເຊືອກອອກ. ແຕ່ “tie the knot” ຈະໝາຍເຖິງສິ່ງໃດກັນແທ້ເມື່ອເວົ້າກ່ຽວກັບຄົນ? ພວກເຮົາລອງໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ກັບ Jonathan, ລອງເບິ່ງເນາະ, ບາງທີມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃຊ້ສຳນວນນີ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
Jonathan: Anna, guess what?
ໂຈເນທານ: ອານນາ, ລອງເດົາເບິ່ງດຸ?
Anna: what?
ອານນາ: ແມ່ນຫຍັງ?
Jonathan: Gabe and Angelique are finally going to tie the knot this summer!
ໂຈເນທານ: ເກບ ແລະ ແອງເຈີລີກ ໃນທີ່ສຸດ ກໍຈະແຕ່ງງານກັນໃນລະດູຮ້ອນນີ້.
Anna: Good for them! It’s about time. They’ve been dating for like 12 years.
ອານນາ: ກະດີແລ້ວສຳລັບພວກເຂົາ! ມັນຮອດເວລາແລ້ວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົບຫາກັນມາໄດ້ປະມານວ່າ 12 ປີແລ້ວ.
Jonathan: guess they want to make sure that if they actually tied the knot, it would stay tied.
ໂຈເນທານ: ຂ້ອຍຄິດວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄືຊິດຢາກເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຖ້າເຂົາເຈົ້າແຕ່ງງານກັນ ແທ້ໆ ແລ້ວ ມັນຍັງຈະຮັດແໜ້ນຄືເກົ່າຢູ່ ຊັ້ນຕິເບາະ.
Anna: good point.
ອານນາ: ແມ່ນແລ້ວ.
To “tie the knot” means to get married. The word “knot” has been used in relation to marriage since the 13th century. These days, the expression is used in a mostly informal way.
ສຳນວນທີ່ວ່າ “tie the knot” ໝາຍເຖິງການແຕ່ງງານ. ຄຳວ່າ “knot” ທີ່ແປວ່າຂອດເຊືອກນັ້ນ ຖືກນຳມາໃຊ້ກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານຕັ້ງແຕ່ສັດຕະວັດທີ 13. ໃນທຸກມື້ນີ້, ສຳນວນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຖືກໃຊ້ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ.
And that's English in a minute.
ແລະ ນັ້ນແມ່ນພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.