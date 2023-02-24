Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
A battle is a fight between people or groups. But what does it mean to pick your battles? Let's find out.
ການສູ້ລົບແມ່ນການຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນ ຫຼື ກຸ່ມກັບກຸ່ມ. ແຕ່ວ່າ ສຳນວນທີ່ວ່າ Pick your battles ມີຄວາມໝາຍແນວໃດກັນແທ້? ພວກເຮົາມາຟັງການສົນທະນາລະຫວ່າງ Ana ກັບ Jonathan ເບິ່ງເນາະ ບາງທີມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້ຫາຍຂຶ້ນ.
Jonathan, what is the best relationship advice you have ever been given?
Jonathan, ເຈົ້າມີຄໍາແນະນໍາອັນໃດທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນ ທີ່ເຈົ້າເຄີຍບອກຄົນມາ?
Hmm. I'd say pick your battles.
ຮືມ. ຂ້ອຍ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ກໍແມ່ນໃຫ້ເລືອກເອົາສະໜາມລົບຂອງເຈົ້າ.
That's a good one. Fighting over every single little thing would be so tiring.
ນັ້ນເປັນຄຳແນະນຳທີ່ດີ. ການຕໍ່ສູ້ໃຫ້ໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເລັກໆ ນ້ອຍໆ ມັນກໍຄົງຈະເມື່ອຍຫຼາຍ ແມ່ນບໍ່.
Exactly. Save your energy to fight over the important stuff.
ຖືກຕ້ອງ. ສະຫງວນພະລັງງານຂອງເຈົ້າໄວ້ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ເອົາສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຈະດີກວ່າ.
Fighting takes energy and time. To pick your battles means to fight over the really major things and let the rest go. Jonathan is very wise.
ການຕໍ່ສູ້ ມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ພະລັງງານ ແລະເວລາ. To pick your battles ຖ້າຈະແປຕາມໂຕ ກໍແມ່ນເລືອກສະໜາມລົບ ຫລືການລົບຂອງເຈົ້າ ຊຶ່ງຫມາຍເຖິງການຕໍ່ສູ້ເອົາສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແທ້ໆ ແລະ ປ່ອຍສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ຫລືບໍ່ສຳຄັນນັ້ນໄປ. Jonathan ສະຫລາດຫຼາຍ.
I know. ຂ້ອຍຮູ້.
and that's English in a minute.