Welcome to English in a minute, where we teach you all about idioms in American English.
ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
In many card games, some cards have an unknown value. They are called wild cards. But what else can wild card mean?
ໃນເກມການຫລິ້ນໄພ້ຫຼາຍຢ່າງນັ້ນ, ໄພ້ບາງອັນທີ່ຄົນຖືໄວ້ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນໄພ້ຫຍັງ ຊຶ່ງມັນ ເອີ້ນວ່າ wild card.
ຄຳວ່າ wild ແປວ່າ ບໍ່ມີການຢັບຢັ້ງຊັ່ງໃຈ ຫລື ຄາດເດົາໄດ້ ແລະຄຳວ່າ card ໃນນີ້ແປວ່າໄພ້ ແຕ່ວ່າສຳນວນ wild card ເດ່ ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດກັນແທ້? ພວກເຮົາມາຟັງການສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ກັບ Dan ລອງເບິ່ງເນາະ ບາງທີມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈໄດ້.
I invited Ralph to our fundraising meeting.
ຂ້ອຍໄດ້ເຊື້ອເຊີນຣາລຟ (Ralph) ໄປກອງຮ່ວມປະຊຸມລະດົມທຶນຂອງພວກເຮົາ.
Great idea! He's rich! He can help us raise money for our pickleball team.
ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີເລີດ! ລາວຮັ່ງ! ລາວສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາຫາເງິນໃຫ້ທີມຫລິ້ນບານ pickleball ຂອງພວກເຮົາໄດ້.
But he's also a wild card. You never know what he's going to say.
ແຕ່ວ່າລາວກໍເປັນ wild card ຄືກັນໄດ໋. ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ໄດ້ດອກວ່າລາວຈະເວົ້າຫຍັງ.
If he says something unhelpful, we just unplug his microphone.
ຖ້າລາວເວົ້າສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ພວກເຮົາກະມີແຕ່ຖອດໄມໂຄຣໂຟນຂອງລາວອອກ ຊັ້ນແຫລ້ວ.
If someone is a wild card, they are unpredictable. You don't exactly know how they might affect a situation or what they might do. Lots of situations can have a wild card, even a pickleball fundraising meeting.
ຖ້າໃຜຜູ້ຫນຶ່ງເປັນແບບ wild card, ພວກເຂົາແມ່ນບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ທ່ານບໍ່ຮູ້ແທ້ໆວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖານະການ ຫຼືວ່າພວກເຂົາອາດຈະເຮັດແນວໃດ. ໃນຫຼາຍໆສະຖານະການແມ່ນອາດມີຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ແມ່ນແຕ່ວ່າ ຢູ່ກອງປະຊຸມລະດົມທຶນ ສຳລັບ ຊຸກຍູ້ກິລາ pickleball ກໍຕາມ.
And that's English in a minute.