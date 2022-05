Welcome to English in a minute. ກັບ​ມາພົບ​ກັນ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງເນາະ​ທ່ານໃນ​ລາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ 1 ​ນາ​ທີຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

This is a goose. ນີ້ແມ່ນຫ່ານ

Wild goose chase.

Oh boy. Why are Ana and Jonathan chasing waterfowl?

ໂອ່ຍເນາະ. ເປັນ​ຫຍັງ​ອານາ ​ແລະ​ໂຈນາທານ​ຈຶ່ງພາ​ກັນ​ໄລ່​ຝູງ​ນົກນ້ຳ?

​ຄຳ​ວ່າ Wild goose chase ໃນພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ແບບ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນມັນມີ​ຄວາມໝາຍ​ແນວໃດ? ພວກ​ນ້ອງໆ ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ພໍ​ຈະ​ຮູ້ບໍ? ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ຟັງ​ສອງ​ຄົນ​ນີ້​ລົມ​ກັນເບິ່ງ​ເນາະ. ບາງ​ເທື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້.

Hey how was your weekend?

ເຮີຍ, ເຈົ້າເປັນຈັ່ງໃດໃນທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາໜີ້?

Well I spent it with my friends who are trying to find the perfect spot for their wedding.

ເອີ່ ຂ້ອຍ​ກໍ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຢູ່​ກັບ​ເພື່​ອນ​ຂອງ​ຂ້ອຍທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມພາ​ກັນ​ຊອກຫາ​ບ່ອນ ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບສຳ​ລັບ​ຈັດງານ​ແຕ່​ງ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

That sounds fun. Or maybe not.

ຟັງໆ ແລ້ວກໍ​ຄື​ຊິມ່ວນຢູ່. ຫຼື ອາດຈະບໍ່ມ່ວນ​ເນາະ.

It was a wild goose chase.

ມັນເປັນການທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ a wild goose chase.

He wants a big place. She wants a small place. He wants city. She wants country.

ລາວ ຝ່າຍຊາຍຢາກ​ຈັດ​ຢູ່ສະຖານທີ່ໃຫຍ່. ສ່ວນນາງຜັດ ຢາກ​ເຮັດ​ຢູ່​ໃນສະ ຖານທີ່ນ້ອຍ. ລາວຢາກ​ເຮັດ​ຢູ່​ໃນເມືອງ. ນາງ​ຜັດ​ຢາກ​ເຮັດຢູ່​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ.

So did they find a place?

ຄັນ​ຊັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍຊອກຫາສະຖານທີ່ໄດ້​ແລ້ວ​ບໍ?

No. In fact they decided to wait.

ບໍ່, ຄວາມຈິງແລ້ວເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈວ່າລໍໄປ​ກ່ອນ.

A wild goose chase is a search for the impossible.

ສຳ​ນວນ A wild goose chase ແປ​ວ່າ ການຊອກຫາສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

The expression comes from Shakespeare Play, Romeo and Juliet.

ສຳ​ນວນນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກບົດ​ລະ​ຄອນ​ຂອງ Shakespeare ທີ່​ມີ Romeo ແລະ Juliet

ໃນ​ຕອນນັ້ນ ມັນໃຊ້​ເພື່ອອະທິບາຍປະເພດຂອງການແຂ່ງມ້າ, ແຕ່ວ່າ ໃນສູ່ມື້ນີ້ ມັນຫມາຍເຖິງການຊອກ ຫາສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງທີ່ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງຈະ​ໄດ້​ພົບ ແລະອຸກອັ່ງໃຈເທົ່າ​ນັ້ນ.

goose ແປ​ວ່າ ຫ່ານ​ທີ່​ເປັນ​ສັດ​ປະ​ເພດ​ທີ່ບິນ​ຂຶ້ນ​ບິນລົງ ແລະ​ລົງ​ໄປ​ຫລິ້ນ​ນ້ຳກໍ​ໄດ້

wild ແປ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ຫລື​ຢູ່​ປ່າ

chase ແລ່ນ​ໄຫລ່ນຳ ຫລື​ໄລ່​ຕາມ​ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ

ສະ​ນັ້ນສຳ​ນວນ A wild goose chase ຈຶ່ງ​ແປ​ວ່າ ການຊອກຫາສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

​And that's English in a minute.