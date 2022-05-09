Welcome to English in a minute. ກັບມາພົບກັນອີກເທື່ອນຶ່ງເນາະທ່ານໃນລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີຂອງພວກເຮົາ.
This is a goose. ນີ້ແມ່ນຫ່ານ
Wild goose chase.
Oh boy. Why are Ana and Jonathan chasing waterfowl?
ໂອ່ຍເນາະ. ເປັນຫຍັງອານາ ແລະໂຈນາທານຈຶ່ງພາກັນໄລ່ຝູງນົກນ້ຳ?
ຄຳວ່າ Wild goose chase ໃນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນມັນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ພວກນ້ອງໆ ນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ພໍຈະຮູ້ບໍ? ພວກເຮົາມາຟັງສອງຄົນນີ້ລົມກັນເບິ່ງເນາະ. ບາງເທື່ອພວກເຮົາອາດຈະເຂົ້າໃຈໄດ້.
Hey how was your weekend?
ເຮີຍ, ເຈົ້າເປັນຈັ່ງໃດໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາໜີ້?
Well I spent it with my friends who are trying to find the perfect spot for their wedding.
ເອີ່ ຂ້ອຍກໍໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບເພື່ອນຂອງຂ້ອຍທີ່ພະຍາຍາມພາກັນຊອກຫາບ່ອນ ທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບຈັດງານແຕ່ງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
That sounds fun. Or maybe not.
ຟັງໆ ແລ້ວກໍຄືຊິມ່ວນຢູ່. ຫຼື ອາດຈະບໍ່ມ່ວນເນາະ.
It was a wild goose chase.
ມັນເປັນການທີ່ເອີ້ນວ່າ a wild goose chase.
He wants a big place. She wants a small place. He wants city. She wants country.
ລາວ ຝ່າຍຊາຍຢາກຈັດຢູ່ສະຖານທີ່ໃຫຍ່. ສ່ວນນາງຜັດ ຢາກເຮັດຢູ່ໃນສະ ຖານທີ່ນ້ອຍ. ລາວຢາກເຮັດຢູ່ໃນເມືອງ. ນາງຜັດຢາກເຮັດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.
So did they find a place?
ຄັນຊັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍຊອກຫາສະຖານທີ່ໄດ້ແລ້ວບໍ?
No. In fact they decided to wait.
ບໍ່, ຄວາມຈິງແລ້ວເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈວ່າລໍໄປກ່ອນ.
A wild goose chase is a search for the impossible.
ສຳນວນ A wild goose chase ແປວ່າ ການຊອກຫາສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
The expression comes from Shakespeare Play, Romeo and Juliet.
ສຳນວນນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກບົດລະຄອນຂອງ Shakespeare ທີ່ມີ Romeo ແລະ Juliet
ໃນຕອນນັ້ນ ມັນໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍປະເພດຂອງການແຂ່ງມ້າ, ແຕ່ວ່າ ໃນສູ່ມື້ນີ້ ມັນຫມາຍເຖິງການຊອກ ຫາສິ່ງໃດສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫວັງຈະໄດ້ພົບ ແລະອຸກອັ່ງໃຈເທົ່ານັ້ນ.
goose ແປວ່າ ຫ່ານທີ່ເປັນສັດປະເພດທີ່ບິນຂຶ້ນບິນລົງ ແລະລົງໄປຫລິ້ນນ້ຳກໍໄດ້
wild ແປວ່າ ສິ່ງທີ່ເກີດຕາມທຳມະຊາດ ຫລືຢູ່ປ່າ
chase ແລ່ນໄຫລ່ນຳ ຫລືໄລ່ຕາມສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ
ສະນັ້ນສຳນວນ A wild goose chase ຈຶ່ງແປວ່າ ການຊອກຫາສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
And that's English in a minute.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ