English in a Minute, ບົດທີ 96 “Keep Me in the Loop” ແປວ່າ "ແຈ້ງ ຫລືບອກໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ນຳ"

Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
A loop is a circular shape formed when something thin crosses over itself.
ຮ່ວງມີິຮູບຊົງເປັນວົງມົນ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເປັນເສັ້ນບາງໆ ມາພາດຕິດໃສ່ ໂຕມັນເອງ. ແຕ່ຄຳວ່າ “Keep Me in the Loop” ມັນມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ ກັນແທ້? ພວກເຮົາລອງໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ Anna ກັບ Jonathan, ລອງເບິ່ງເນາະ, ບາງທີມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃຊ້ສຳນວນນີ້ຫລາຍຂຶ້ນ?
Jonathan: Anna. Are you going to Reggie’s social distanced birthday party? I can’t remember what time to be there.
ໂຈເນທານ: ອານນາ. ເຈົ້າຈະໄປງານວັນເກີດ ແບບໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງກັນຂອງ ເຣັກກີ້ບໍ່? ຂ້ອຍບໍ່ຈື່ວ່າ ຕ້ອງໄປຮອດຫັ້ນຕອນຈັກໂມງ.
Anna: I am. I think the invitation said 6:00. Or maybe it said to keep six feet apart. I think I’ll call him.
ອານນາ: ຂ້ອຍຈະໄປ. ຂ້ອຍຄິດວ່າໃນບັດເຊີນບອກວ່າ 6:00 ໂມງ. ຫຼື ມັນອາດຈະບອກວ່າ ໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຢູ່ຫ່າງກັນ 6 ຟຸດ. ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍສິໂທຫາລາວ.
Jonathan: ok, cool! Keep me in the loop.
ໂຈເນທານ: ໂອເຄ, ດີ! ບອກໃຫ້ຂ້ອຍນຳແດ່ເດີ້.
To keep someone in the loop means to keep them informed of something that is happening. Think of the loop as a circle. If you’re inside of it, you know what’s going on. If you’re not, you don’t.
To “keep someone in the loop” ໝາຍເຖິງການໃຫ້ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຮັບ ຊາບ ຫລືຮູ້ກ່ຽວກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ໃຫ້ຄິດເບິ່ງວ່າ ຮ່ວງເປັນວົງກົມ. ຖ້າເຈົ້າຢູ່ຂ້າງ ໃນມັນ, ເຈົ້າກໍຈະຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນນັ້ນ. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນນັ້ນ, ເຈົ້າກໍ່ຈະບໍ່ຮູ້້ເລື້ອງຫຍັງເລີຍ.
And that's English in a minute.
ແລະ ນັ້ນແມ່ນພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.